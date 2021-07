Manu Leal quiere otro ascenso en Mengíbar

De Córdoba a Jaén. Manu Leal tiene todavía mucho fútbol sala que ofrecer y así ha querido dejarlo claro con su ambiciosa apuesta de cara al próximo curso. Semanas después de que se anunciara que el histórico capitán del Córdoba Patrimonio de la Humanidad no iba a continuar defendiendo la elástica blanquiverde, el Software DELSOL Mengíbar ha hecho oficial la incorporación del cordobés para la siguiente campaña, en un movimiento que la entidad define como estrategia para aportar “experiencia y aplomo”. Sin duda, nada de eso le va a faltar con el mayor de los Leal, que no tiene intención de dar de lado a la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues se ha incorporado a un club que está construyendo una plantilla de garantías para un curso de alto voltaje en la Segunda División. No son pocos los fichajes de auténtico impacto que se están viendo durante las últimas semanas en la división de plata nacional, y sin duda el ala califa entra en esa lista de jugadores destacados.

Leal ha sido uno de los grandes pilares del equipo cordobés desde que se fundara en 2013 como Minuto 90 y que entonces militaba en Tercera División. Ocho temporadas después y tras tres ascensos de categoría, el cordobés decía adiós al que sin duda es el club de su vida. Para siempre estará ya en la historia del Córdoba Patrimonio, con el que tiene el honor de ser el autor del primer tanto de la historia de la entidad en la máxima categoría nacional. Que no es poco.

Este último curso ha sido el de mayor irregularidad para él, que ha disputado hasta 29 encuentros, aunque solo uno de titular y con participaciones muy limitadas, apuntándose solamente un gol. Eso sí, hay que recordar que en la anterior campaña, la del estreno del club en Primera, Manu Leal fue el máximo goleador del equipo, empatado con el egabrense César Velasco. Una vez separados sus caminos, los caprichos del destino le llevan hasta Mengíbar, precisamente donde se produjo la mayor gesta del Córdoba Patrimonio, que no fue otra que el recordado ascenso.

Así, en declaraciones emitidas por el club, el ala cordobés se muestra “muy contento e ilusionado con la nueva temporada en un club como el Software Delsol Mengíbar”, al que llega para “poner mi granito de arena para conseguir el objetivo e intentar pelear por poner al Mengíbar en Primera División. Tras una temporada atípica para mí y la salida de un club donde lo di todo, estoy con muchas ganas de dar mi mejor versión y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Estoy deseando de que llegue agosto para ponerme a trabajar con mis compañeros”.