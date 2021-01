Hay cosas que nunca cambian en el Deportivo Córdoba

Un nuevo paso hacia adelante. El Covid-19 ha hecho que la Real Federación Española de Fútbol cambie el formato de las grandes competiciones tanto de fútbol como de fútbol sala. Por ello, los clubes han visto cómo es una auténtica quimera conseguir los objetivos propuestos a lo largo de la pretemporada. Aun así y aunque lleguen más pandemias, hay cosas que nunca cambian y siempre serán igual. El Deportivo Córdoba vuelve a conseguir una victoria muy importante (0-6) después de la derrota cosechada por parte del Atlético Torcal ante La Cruz (4-5) en territorio malagueño. De hecho, las cajistas salieron al Polideportivo Mirandilla con la intención de volver al liderato y gracias a una Tere estelar, que volvía a su tierra en el día de su vigésimo cuarto cumpleaños, lograron derrotar a un Cádiz FS que tuvo sus ocasiones a lo largo de la primera mitad, pero que no pudo ante el ímpetu cordobés en los segundos 30 minutos.

Tras conocer el contratiempo del Atlético Torcal ante La Cruz, las chicas de Juanma Cubero debían ganar para conseguir nuevamente el liderato de este Grupo III-B. Por ello, las cajistas salieron al Polideportivo Mirandilla con todo para lograr una victoria muy importante, aunque el Cádiz no lo iba a permitir. El cuadro local sorprendió en los primeros instantes a las andaluzas e incluso estuvieron a punto de adelantarse en el marcador por medio de Mery Domínguez, pero Ceci Moreno, atenta como siempre, despejó las acometidas locales sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, el Deportivo Córdoba seguía en su línea, saliendo muy rápido al contragolpe e intentando quitar el dominio del balón a las gaditanas. Conforme pasaron los minutos, el conjunto visitante se iba encontrando cada vez más cómodo y después de las acometidas de Rocío y Marixu, llegó el primero del encuentro. África logró sacar un pase muy fuerte dentro del área y el rechace quedó muerto para que Tere fusilara la portería e inaugurara su cuenta particular en unas tierras donde ha pasado gran parte de su carrera deportiva.

Este tanto hizo mucho daño a una escuadra local que se vio obligada a replegarse. Gracias a esto, el Deportivo Córdoba sacó su garra para aumentar la distancia en el electrónico. En primera instancia, Marixu lo intentó con un disparo raso, pero salió algo desviado de la meta defendida por María Pazos. Aun así, el cuadro cajista no mostraba ninguna debilidad y Tere siguió aumentando su racha goleadora. La jugadora gaditana logró materializar su doblete a través de una preciosa vaselina a la que nada pudo hacer la guardameta local. Sin embargo, el ímpetu visitante seguía su curso y Tere pudo hacer su tercer gol de la jornada a través de un doble penalti cuando tan solo quedaban segundos para finalizar el encuentro, pero Pazos sostuvo a su equipo merced a una gran estirada.

El paso por vestuarios no alteró la tónica del encuentro. El Deportivo Córdoba seguía dominando sobre el 40x20 por medio del balón y llegaba con aparente facilidad a la meta gaditana, aunque no lograban materializar el tercer tanto. Por un lado, Marixu lo volvió a intentar con un disparo excesivamente cruzado y, por el otro, Tere gracias a un chut potente, pero Beatriz de la Plaza, en sustitución de María Pazos, realizó una gran estirada para mantener al Cádiz en el partido. Conforme el tiempo pasaba y la segunda parte llegaba a su particular ecuador, el cuadro local consiguió despertar de su letargo y Carmen falló incomprensiblemente a puerta vacía después de un gran pase de Mery Domínguez. Esta acción fue refrendada por un conjunto gaditano que lo siguió intentando, pero Ceci Moreno cerró la persiana y abarató toda ocasión peligrosa por parte local.

Aun así, el Deportivo Córdoba no había dicho su última palabra y quería cerrar el partido lo antes posible. Poco a poco, el plantel dirigido por Juanma Cubero fue creciendo y logró sentenciar el encuentro a través de una gran jugada ensayada. Lau Fernández sacó de banda y Celi Calderón disparó un misil al que nada pudo hacer Beatriz de la Plaza. Cuando mejor estaba el Cádiz, el conjunto cajista asestó un golpe letal y a punto estuvo de hacer el cuarto del encuentro, pero el intento de África fue repelido por el travesaño. Debido a la amplia ventaja, el equipo gaditano decidió sacar el portero jugador y Marixu, Rocío Gracia y Neiva aprovecharon las imprecisiones locales para subir el cuarto, quinto y sexto tanto, respectivamente, al luminoso. Una victoria importantísima para un Deportivo Córdoba que supera nuevamente al Atlético Torcal en la clasificación general del Grupo III-B.