El saqueo del Córdoba CF SAD según el juez (IV): un alquiler con cargo blanquiverde

Una serie que llega a su fin, al menos, de momento, y que ha estado cargada de episodios que pueden calificarse como esperpénticos. Muchas son las tramas que ha dado de sí el auto que emitió hace unos días el Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba en lo referente a la etapa de Jesús León al frente de la presidencia del Córdoba CF SAD (CCF SAD), y que propició la imputación del exdirigente blanquiverde por los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. En este sentido, un asunto más subyace en el citado documento, al que tuvo acceso CORDÓPOLIS, en este caso referido al alquiler de la vivienda de éste, el cual, según apunta el juez en el escrito, pagó durante meses dicha renta a través de las arcas de la entidad cordobesista.

En efecto, el auto detalla que el contrato de arrendamiento data del 15 de junio de 2018, estando el inmueble alquilado a la sociedad Aglomerados Córdoba SL, representada por el propio Jesús León. Así, se estipuló en el mencionado acuerdo una renta anual de 19.500 euros, a razón de 1.625 euros mensuales. De este modo, si bien los primeros seis meses sí hubo cargo a la citada mercantil, el documento desvela que, posteriormente, y “sin estar debidamente autorizado”, León cargó “el importe de las mensualidades al CCF SAD realizando un pago a Globaltécnica (entidad propietaria de la vivienda) el 30 de enero de 2019 de 9.750 euros correspondientes a las mensualidades de enero a junio de 2019”.

Igualmente, es a continuación cuando vuelve a aparecer el nombre de Isabel Madueño, esposa de León y expresidenta de la Fundación del Córdoba CF, y la cual está también investigada. De este modo, se expone que “con la finalidad de ocultar el numerario del que se había apropiado a través de los hechos anteriormente relatados”, se procedió a traspasar el dinero a empresas de Madueño. Las mercantiles expuestas son Portland Corporate SL y Reeds Legal Group SL, aunque seguramente el caso más llamativo es el de Grucal Properties, de la cual Jesús León era el administrador único y socio único desde el 21 de diciembre de 2012.

No obstante, dicha compañía varió su denominación el 27 de junio de 2019, llamándose desde ese momento Khalifa Properties SL, y a su vez, el escrito explica que “se venden valores por 5.000 euros y se modifica el socio único pasando a ser adquiriente de las participaciones sociales y como nueva socia única Isabel Madueño”, una entidad que entonces posee “el 98,71% de las participaciones de CCF SAD”.

“Una vez que se realizaron las anteriores operaciones de compraventa de valores, Jesús León e Isabel Madueño se concertaron para transferir el dinero procedente de las cuentas del CCF SAD a cuentas de sociedades formalmente administradas por Isabel pero dirigidas de facto por Jesús León. Y de éstas cuentas a otras cuentas de la titularidad exclusiva de Isabel Madueño al objeto de dar una apariencia de legalidad”, puntualiza el auto, recalcando además que la esposa de León “era titular de diversas cuentas en las que se ingresaron importantes cantidades de dinero procedente del patrimonio del Córdoba CF SAD y de las que se había apoderado Jesús León”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!