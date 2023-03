¿Quieres conseguir la camiseta del Córdoba CF dedicada a la afición? Ya está a la venta

El Córdoba CF pone a la venta la camiseta de edición especial que estrenó el equipo la pasada semana. Se venía rumoreando desde hace semanas la intención de la entidad de estrenar una indumentaria relativa al Día de Andalucía, al igual que ocurrió el año pasado, dentro de la colaboración que tiene el club con la Junta de Andalucía. No obstante, los plazos han sido otros y el equipo cordobesista dio a conocer esa nueva piel el pasado 23 de marzo, denominándola entonces como una edición especial para la afición blanquiverde. Lo cierto es que no tuvo el estreno deseado, ya que los jugadores lucieron la misma en el partido del pasado sábado ante el Racing de Ferrol, el cual tuvo que suspenderse por el traumático suceso que protagonizó Dragisa Gudelj. No obstante, el club ha querido mantener el homenaje a sus seguidores, por lo que este mismo jueves ha sacado a la venta la elástica.

Una nueva piel en homenaje a la afición del Córdoba CF

“Desde el Córdoba Club de Fútbol se ha querido homenajear a la afición cordobesista con una camiseta edición limitada en la que se hace mención a los más de 13.000 abonados con los que contamos este año”, subraya el Córdoba en su comunicado, donde explica que la camiseta “es blanca en la parte superior, con detalles en la manga en color verde. El cuello, también verde, recupera los botones. En la parte inferior lleva un degradado con el estadio y a los protagonistas de la camiseta: nuestros aficionados”.

“13.000 gargantas rugen en el Reino para ver a su Córdoba volver”, reza en la parte posterior de la zamarra en homenaje a los fieles que acuden a El Arcángel durante cada enfrentamiento. De este modo, la misma puede adquirirse ya a un precio de 55 euros, aunque los abonados tendrán un descuento, aplicable únicamente en la tienda física. La misma, al ser edición limitada, estará disponible tan solo hasta agotar existencias.