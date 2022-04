¿Sabes cuál es el plan del Córdoba CF en caso de ascenso?

Todo listo para celebrar. La primera oportunidad de ascenso matemático del Córdoba CF va tensando su forma y fondo, y desde el club ya cuentan las horas para sellar dicha posibilidad. El plantel de Germán Crespo cumplió con su tarea de vencer este sábado al Villanovense, y ahora el propósito pasa por esperar que el Cacereño no sume nada ante el Montijo, en un duelo que se celebrará este domingo a las 12:00. Esa combinación permitirá a los blanquiverdes ser matemáticamente equipo de Primera RFEF. Por tanto, aunque no depende de ellos mismos, aunque la ilusión rebosa, tanto en el equipo como en la afición, y en la agenda califa figura ya la planificación de una posible celebración, dentro de un ajetreado Domingo de Ramos. No obstante, todo está preparado para festejar con los seguidores cordobesistas, pues el itinerario de Semana Santa no impediría dicha fiesta. Así, según reconocieron desde el club, toda la plantilla y demás trabajadores y dirigente se reunirán en El Arcángel para seguir en directo el citado derbi extremeño, en lo que podría ser la antesala a la gran fiesta blanquiverde.

Será el inicio de un plan que, posteriormente, tendrá su punto culmen en el centro de la ciudad. En efecto, y es que no faltará la tradicional liturgia en Las Tendillas, donde se procederá a la unión entre jugadores y aficionados, cóctel sin duda imprescindible para que la entidad haya alcanzado este hito que, recordemos, únicamente se dará en caso de derrota del equipo de Cáceres. Está previsto que dicha marcha en autobús se produzca sobre las 14:00, es decir, justo tras la finalización del encuentro, con la idea de estar en la emblemática plaza antes de las 15:00, donde a buen seguro que ya estará completamente desatada la celebración. El recorrido planificado y más cercano sería por calle San Fernando y Claudio Marcelo, aunque dependerá de la situación en ese momento del desfile procesional. En caso de que no pueda darse esa opción, la expedición califa tomará rumbo hacia la avenida de Vallellano.

No obstante, cabe puntualizar que la fiesta no podrá alargarse todo lo que muchos desearían, pues el dispositivo establece que el plantel cordobesista deba desalojar dicho enclave sobre las 17:00, teniendo en cuenta que poco más de media hora después tendrá lugar la salida de la Cofradía del Padre Jesús de la Oración en el Huerto desde la cercana Parroquia de San Francisco, por lo que la idea es evitar que coincidan dos dispositivos tan importantes al mismo tiempo. Aún así, tampoco faltará la ofrenda al Gran Capitán, la cual, según han detallado los compañeros de ABC Córdoba, se producirá únicamente por parte del capitán Javi Flores, quien será el encargado de subir en grúa hacia la estatua para hacerle entrega de la bufanda del Córdoba CF.