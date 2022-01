El objetivo de no caer en la relajación

Viajar a otro país y a miles de kilómetros de tu hogar puede ser una gran experiencia, quedándose en tu recuerdo a lo largo de la posteridad. El Córdoba ya lleva instaurado en Baréin dos días y se va acostumbrando a la nueva rutina donde podrá trabajar a lo largo de esta semana, volviendo a tierras andaluzas el próximo martes 18 de enero. Una vez que ya se ha incorporado el técnico Germán Crespo a la expedición blanquiverde, el conjunto califa realiza una doble sesión en unas instalaciones totalmente lujosas y donde podrán disputar hasta dos partidos de entrenamiento ante dos de los equipos más laureados del país de Oriente Medio. Aun así, el principal objetivo es no caer en la relajación dada por la situación actual y preparar lo mejor posible el próximo encuentro de la Segunda RFEF ante el Xerez Deportivo, tal y como relata Julio Iglesias a los medios de comunicación oficiales del club.

Por un lado, el futbolista gaditano ha admitido que el viaje a Baréin es "una experiencia bonita" por visitar un "sitio diferente". "Estamos aprovechando para hacer equipo, para hacer piña y al fin y al cabo no podemos venir aquí de paseo, ya que tenemos que trabajar aunque sea un sitio diferente", añade un profesional blanquiverde que ha quedado impresionado por las instalaciones que gozan en este país. "Es otro nivel esto. Se nota que están a otro punto. Son más medios para los que trabajar y nosotros no estamos acostumbrados a esto". Por ello, Julio Iglesias valora la oportunidad que el Córdoba le ha podido brindar junto al resto del vestuario, ya que "es algo diferente". "Hacemos lo que nos gusta en un sitio más por experimentar y, como mis compañeros, estoy contento por jugar y aprovechar esta oportunidad".

Mientras tanto, el jugador califal advierte de que los números que han logrado en la primera parte del campeonato regular son muy buenos, aunque recalca que no está conseguido el principal objetivo, que no es otro que ascender a Primera RFEF como primer clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. "Hemos hecho una buena primera vuelta, pero lo que importa es el final. Por eso no nos podemos relajar y hay que seguir. En cuanto a lo personal, estoy contento por mi trabajo día a día y es el míster el que decide quien juega y quien no. A darlo todo de mí y que el míster decida", asevera un Julio Iglesias que, para conseguir esta meta, han viajado a este país y así seguir preparando el próximo choque regular. "Estamos aquí para aprovechar y conocer esto, pero el primer objetivo es el trabajo. Estamos aquí para trabajar el partido de la próxima semana ante el Xerez y dar todo lo posible", culmina.