Con el objetivo de clamar venganza

Una nueva oportunidad para seguir aumentando la dinámica positiva que se ha ido labrando a lo largo del primer tramo de la temporada regular. El Córdoba CF iniciaba el presente año con un doble enfrentamiento en casa ante el Vélez CF y el Xerez Deportivo, respectivamente, aunque, entre medias, la Real Federación Española de Fútbol propuso un parón para recuperar los partidos aplazados por la Covid-19. Para aprovechar ese fin de semana de descanso, la entidad blanquiverde realizó un stage en Baréin que, a pesar de las bajas que ha supuesto, ha sido fructífero merced al ritmo competitivo cosechado y que se ha visto incrementado con respecto a sus rivales ligueros. Gracias a esto, el combinado califal llegará a la Ciudad Deportiva El Rosal para enfrentarse al Cádiz B con la intención de doblegar a un equipo que fue su principal órdago a lo largo de la pasada campaña.

El Córdoba CF llegó a la cuarta categoría del fútbol español gracias a sus resultados deportivos a lo largo de las últimas temporadas, aunque el curso pasado fue cuando este club finalmente tocó fondo. La entidad blanquiverde no fue capaz de situarse entre los tres primeros clasificados durante la primera fase y sus opciones de llegar a Segunda División se esfumaron después de la derrota en la última jornada ante el Betis Deportivo. Aun así, la segunda parte de la campaña tenía como objetivo promocionarse a la Primera RFEF -tercera división en la actualidad-, pero el juego desplegado por los blanquiverdes hizo que fuese incapaz de alcanzar los dos primeros puestos de la clasificación, certificando prácticamente el descenso a Segunda RFEF en la Ciudad Deportiva El Rosal tras perder ante el Cádiz B.

Por su parte, la entidad blanquiverde querrá ganar por primera vez en la Ciudad Deportiva gaditana, aunque no lo tendrá nada fácil. El técnico Germán Crespo, en su paso por la sala de prensa en la previa del encuentro ante el Cádiz B, anunció todas las bajas que el Córdoba CF tendrá en su próxima expedición a las Instalaciones Deportivas El Rosal. "No vamos a contar con los dos centrales titulares (Alonso y Cruz) y los positivos por Covid-19 como son Antonio Casas y Omar Perdomo. Felipe Ramos lo intentó el martes, pero no podremos contar con él alguna que otra semana", apuntó el preparador nazarí.

Mientras tanto y en cuanto a la parte local se refiere, el Cádiz B llegará a este partido también mermado por las bajas, aunque inmerso en una dinámica muy positiva. El cuadro dirigido por Alberto Cifuentes acumula cinco encuentros sin conocer la derrota, con dos victorias -ante Don Benito (2-3) y Tamaraceite (3-2)- y tres empates -frente a Mensajero (0-0), Antequera (1-1) y San Roque de Lepe (0-0)-. Por ello, el plantel dependiente del Cádiz CF intentará ser el segundo equipo del Grupo IV de esta Segunda RFEF en vencer al Córdoba CF, aunque la entidad blanquiverde clama venganza por lo ocurrido durante el curso pasado.