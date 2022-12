El momento de pasar página

Una victoria que puede significar un nuevo golpe en la mesa. El Córdoba CF cayó de una manera contundente la semana pasada en su visita a la AD Alcorcón, aunque, tras una primera parte de la temporada de infarto, ya ha visitado los estadios de los equipos que están inmersos en el play off en la actualidad, manteniéndose en la primera posición del Grupo I de Primera RFEF. Por tanto y de mantener esta línea, el conjunto blanquiverde dirimirá el ascenso directo en un El Arcángel que abrirá sus puertas este sábado para presenciar el último encuentro liguero del 2022 para la entidad califal.

En efecto. Los chicos dirigidos por Germán Crespo recibirán en el feudo ribereño a la AD Mérida en busca de un triunfo que calmen las aguas después de la contundente derrota en Santo Domingo. En la actualidad, el Córdoba CF aventaja en tres puntos a la AD Alcorcón, aunque esto no es suficiente, ya que el conjunto madrileño se enfrenta al Racing de Ferrol -cuarto clasificado- en A Malata y una victoria ante el cuadro emeritense podría significar aún más distancia con sus rivales más inmediatos justo antes del parón invernal, siendo este un golpe en la mesa muy contundente.

Por otro lado y en su comparecencia ante los medios de comunicación, el técnico Germán Crespo detalló que Simo, a pesar de ser una baja segura a lo largo de la semana, se ha encontrado bien durante la jornada del viernes y podría estar inmerso en la lista de jugadores que se enfrentarán ante la AD Mérida este sábado. “Es verdad hemos probado con él, faltan 24 horas y es verdad que tiene buenas sensaciones, pero tiene molestias. Vamos a esperar a ver cómo llega mañana antes del partido y a partir de las sensaciones que tenga, lo meteremos en convocatoria. No queremos arriesgar para que vaya la cosa a más. Al ser una contusión del golpe, pues si no tiene esa molestia el riesgo va a ser mínimo”, relató ayer el preparador granadino.

En lo que se refiere al rival blanquiverde la AD Mérida llega este sábado a El Arcángel inmerso en una dinámica positiva y esto no es fruto de la casualidad. La dirección deportiva del conjunto emeritense ha hecho una gran labor durante el mercado estival, y ha incorporado a un total de catorce futbolistas que han hecho que la plantilla con la que se vio el Córdoba CF las caras en la pasada temporada poco tenga que ver con esta. Así, tras dar salida a trece futbolistas, el técnico Juanma Barrero cuenta esta temporada a su disposición a jugadores de la talla de Nando Copete, Kamal o Luis Acosta, a los que se suma el talento que ya estaba presente en la campaña 2020-21 como Lolo Plá, Bonarque, Nacho González o José Artiles.

Observando las cifras cosechadas hasta el momento, Carlos Cinta se posiciona como la principal amenaza ofensiva para los de Germán Crespo al haber anotado un total de seis goles y una asistencia, siendo el máximo artillero del equipo. Tras el, Sandoval también suma tres dianas, Larrubia dos así como Nacho González, muy importante en el balón parado. Partiendo con el habitual 4-2-3-1, aunque con matices de 4-4-2-, Juanma Barrero tiene un once inicial marcado, con Juanpa en la portería, Pipe y Álvaro Ramón en los laterales acompañando a Bonarque y Nacho en el centro de la zaga; Meléndez y Luis Acosta en el doble pívot, con Larrubia y Akito Mukai en las bandas; Lolo Plá de enganche y Cinta en punta de ataque. Un once con calidad y férreo en defensa, que ha sabido rentabilizar al máximo sus dianas para posicionarse en la séptima plaza que ocupa en la actualidad, con 24 puntos, a cinco del play off. Por tanto, un rival que a priori será más competitivo de lo que parecía en una primera instancia e intentará dar la sorpresa ante un Córdoba CF que quiere pasar página e irse al parón navideño consolidado en el liderato.