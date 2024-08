Marvel: “Me encantan los retos y espero poder cumplirlos”

El más reciente fichaje del Córdoba CF, Marvel, ya posa con los colores blanquiverdes en El Arcángel. Tras muchos rumores sobre su llegada, incluida su presencia en el palco de autoridades durante el duelo ante el Burgos CF, el central hispanomarroquí ya ha sido anunciado como jugador califal, y ha sido presentado en la sala de prensa de El Arcángel, donde ha destacado que Córdoba era “el sitio adecuado” para seguir su carrera profesional y seguir creciendo en su faceta como defensor.

Nacido en Casablanca, Marvel ha sido descrito por el director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito como “central, que también puede jugar como lateral izquierdo, donde está ya Calderón”. Además, ha destacado que su cesión “es una oportunidad para todos de que el chico se foguee en Segunda División”. Mientras tanto, Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, ha recordado “muchas de las ofertas que tenía” el jugador, aunque al final acabó decantándose por el Córdoba. “Al final nos elegiste sin mucha dilación, y eso es algo importante para nosotros”, ha destacado el dirigente, remarcando que está “en un sitio magnífico para crecer”, en un año que será “fantástico”.

“Voy a poder aportar mucho por mis características”

Ya con el turno de palabra, Marvel ha querido comenzar dando “las gracias por el apoyo” que está teniendo en Córdoba, tanto por parte de la institución, como por compañeros y afición. “Se me presentó la oportunidad de venir aquí y, a pesar de tener otras opciones, mi entorno familiar y profesional creímos que era el lugar adecuado”, ha explicado el defensa, remarcando que “no nos lo pensamos” a la hora de tomar la decisión. “El míster me llamó, me dio toda su confianza y al final creo que puede ser un sitio que, por la forma y manera de jugar, me puede beneficiar en mi estilo de juego”, ha añadido.

Tras dar las gracias a los cordobesistas y subrayar que está aquí “para dar el máximo, darlo todo y entregar el cien por cien”, ha comenzado el turno de preguntas, donde Marvel ha incidido en que es “un año importante” ya que la pasada temporada no tuvo “mucha suerte con las lesiones”. “Este año es una nueva oportunidad, un reto. Me encantan los retos y espero poder cumplirlos”, ha aseverado el hispanomarroquí.

Sobre sus compañeros, ha querido “agradecerles el trato”, antes de describirse como “un central que, por condiciones físicas y futbolísticas, puedo jugar como central izquierdo y como lateral izquierdo”. Por ello, viene a Córdoba a “aportar lo máximo que pueda, y lo que decida el entrenador estará bien”.

De hecho, ya estuvo en el duelo ante el Burgos, y pudo observar que el Córdoba tiene “un estilo que me gusta y beneficia”, ya que es un jugador al que le encanta “tener el balón y presionar alto”. “Vi un Córdoba CF muy seguro. Estamos a principios de temporada y aún hay cosas que pulir. Por mis características voy a poder aportar mucho al estilo de juego”, ha apuntado el defensor. Por último, también se ha desecho en elogios ante el cordobesismo, subrayando que “el ambiente es espectacular”, y cómo “el estadio no paró de empujar” a pesar de ir por debajo en el marcador. “El himno, la afición... Es algo nuevo para mí. Lo que sentí, sinceramente, fueron unas ganas tremendas de poder saltar ya al campo”, ha concluido el defensor.