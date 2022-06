Luis Oliver: “El Córdoba CF tiene mucho dinero y tendrá un precio adecuado por Isi Gómez”

Una historia de nunca acabar, ya sea por lo sucedido en los Juzgados o en comparecencias públicas. La deuda del Córdoba CF SAD y la venta de su unidad productiva dejó un legado en el fútbol cordobés que sigue trayendo cola entre sus principales protagonistas. Esta vez, Luis Oliver, actual dirigente del CD Badajoz y exdirector general deportivo de la entidad blanquiverde, ha comunicado el traspaso de la propiedad del club pacense después de que Joaquín Parra aceptase y firmase dicho acuerdo, aunque no solo ha tratado este hecho, sino que, al ser preguntado por el interés del equipo califal hacia Isi Gómez, ha sido muy claro en dicho aspecto.

En efecto. Luis Oliver ha vuelto a hablar sobre la figura del Córdoba CF y esta vez, aludiendo al apartado deportivo, ha recalcado que cualquier jugador que no quiera vestir la camiseta del CD Badajoz podrá salir del club pacense sin ningún problema. “El que no quiera estar, carretera y manta. Aquí queremos gente comprometida, que metan la pierna en los balones divididos y que corran 13 kilómetros en cada partido. Los cinco tienen contrato y los queremos, pero si alguno se quiere ir, ahí está la carretera de doble dirección. No hay ningún problema”, relata el empresario.

Aun así y tras ser preguntado específicamente por un nombre en concreto, Luis Oliver no se ha escondido a la hora de hablar de la situación de un Isi Gómez que interesa al Córdoba CF, aunque el club blanquiverde aún no ha llamado al CD Badajoz. “No me ha llegado nada del Córdoba por Isi Gómez, lo he leído por la prensa. El Córdoba CF es de cataríes y tienen mucho dinero. Estamos encantados y cuando llamen que no se preocupen que tendrán el precio adecuado por Isi Gómez. Aquí no se va a ir nadie por un bocadillo de mortadela nunca más. Aquí se van a ir pagando lo que tienen que pagar”.

Además, el CD Badajoz ha estado pasando -y sigue pasando- por un tiempo donde la estabilidad económica no ha existido, adeudando una serie de cantidades al primer equipo pacense, entre los que se encontraba el propio Isi Gómez. Por su parte, Luis Oliver espera que esta cantidad se acerque a los 400.000 euros, aunque pretende solucionarlo antes del 30 de junio, abonando el montante pertinente a los jugadores. Sin embargo, el Córdoba CF ha sido nuevamente protagonista para un empresario que espera “encantado” que el club blanquiverde realice una oferta por el jugador madrileño.