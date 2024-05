Así llega la Ponferradina a su encuentro ante el Córdoba CF

Poco más de 24 horas para que comience el partido esperado por el cordobesismo. Córdoba se está preparando para un play off que dará su particular pistoletazo de salida este mismo sábado con el encuentro que enfrentará al Celta Fortuna y al Málaga CF en Balaídos, justo antes de la final de la Champions League. Sin embargo, la hinchada blanquiverde no estará pendiente del móvil ni tan siquiera de la televisión, más allá de ver como mero aficionado al fútbol estos dos duelos. La mariposa ya está revoloteando por el estómago y ya muchos piensan en lo que podrá suceder este domingo en El Toralín.

Y es que los chicos dirigidos por Iván Ania se enfrentarán a un equipo que, a principios de temporada, no querían, sobre todo por su pasado reciente, ya que fue uno de los recién descendidos a Segunda División, lo que le permitió hacer una plantilla con estrellas contrastadas en la categoría, como es el caso de Borja Valle, Longo, Igbekeme, Andrés Prieto o David Andújar, entre otros. De hecho, la tendencia inicial era la esperada para una SD Ponferradina que en las diez primeras jornadas tan solo conoció la derrota en una ocasión, imagen totalmente contrapuesta con un Córdoba CF que sumó únicamente una victoria en las cuatro fechas iniciales.

Sin embargo y conforme la temporada fue pasando, estas rachas dieron una vuelta de 180º. Por un lado, los blanquiverdes incrementaron el ritmo hasta tal punto de que pasaron de estar en la zona media del Grupo II de Primera RFEF a pelear por el ascenso directo hasta las últimas jornadas. Mientras tanto, la SD Ponferradina, al final de la primera vuelta, se encontraba liderando la tabla clasificatoria del Grupo I y acabó estando a solo dos puntos de salir de la zona de play off a falta de cuatro fechas para terminar la campaña regular, siendo amenazado muy fuerte por una Cultural y Deportiva Leonesa que le plantaba mucha guerra.

Tanto fue así que la escuadra dirigida por Juanfran García -que, por cierto, llegó al banquillo de El Bierzo a falta de diez jornadas después de que Iñigo Vélez fuese destituido por la irregularidad en cuanto a resultados se refiere- tuvo que sufrir en las dos últimas fechas, ya que cayó ante el Sabadell y empató frente al Teruel -dos equipos que acabaron descendiendo a Segunda RFEF-, dejando la puerta abierta a su rival. Y es que la Cultural y Deportiva Leonesa no pudo vencer al Sestao River en la última jornada y se quedó a cuatro de robarle el puesto de promoción a la SD Ponferradina.

Ahora bien, una vez que llega el play off las dinámicas y las sensaciones no sirven de nada, tal y como dijo el técnico Iván Ania en su comparecencia ante los medios de comunicación previa a la ida de la primera eliminatoria. Este no será un partido a 90 minutos, sino que se dilucidará al término de 180 o incluso 210 si es necesaria la prórroga. Por ello, es importante tener en cuenta todos los detalles, como que la SD Ponferradina no contará con su lateral izquierdo titular. Andoni será la única baja de los de El Bierzo debido a un golpe en la cabeza sufrido durante esta semana. Por tanto, la mayoría de las armas para unos y otros estarán disponibles este mismo domingo, donde la batalla estará servida.