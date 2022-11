El líder pide paso

Viajar en ferry y volver a la Península Ibérica con tres puntos más que le harían consolidarse en el liderato del Grupo I de Primera RFEF. La temporada que está firmando el Córdoba CF es ejemplar, siendo un recién ascendido con mucha pólvora ofensiva y con una línea zaguera muy consistente, lo que le ha permitido sumar hasta 23 puntos de los 30 disputados hasta el momento. Aun así, la competencia que está viviendo es mucho más fuerte que durante el curso pasado en Segunda RFEF, siendo el Racing de Ferrol y el Linares los equipos que están disputándole el primer puesto de la tabla clasificatoria, aunque, de momento, la escuadra blanquiverde depende de sí misma y quiere conseguir una nueva victoria de mérito en su siguiente salida.

Germán Crespo, sobre el Ceuta: "Es un equipo con una propuesta de juego que me encanta"

El Córdoba CF viajará este domingo hasta tierras ceutíes para enfrentarse a la AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube. Un cuadro blanquiverde que llega tras conseguir una victoria holgada frente al CF Talavera en El Arcángel y de ser el único equipo de toda la competición en puntuar en el Estadio de A Malata gracias al empate logrado ante el Racing de Ferrol. Esta serie de resultados le ha permitido llegar a la undécima jornada del Grupo I de Primera RFEF liderando la tabla clasificatoria, aunque ahora tendrá que visitar un duro estadio y con su plantilla mermada gracias a los contratiempos físicos.

En efecto. El técnico Germán Crespo no podrá tener a su disposición a los conocidos casos de Ekaitz Jiménez y Ramón Bueno -este último podría llegar al próximo encuentro copero frente al Cacereño-, mientras que, conforme la semana ha ido desarrollándose, a esta lista se han unido Javi Flores -aquejado de dolores musculares- y Antonio Casas -con un esguince en su rodilla debido a un choque ante el CF Talavera-. Aun así, no son los únicos en ser baja para este duelo, ya que Pablo Picón tampoco estará en una convocatoria que la completarán hasta cuatro jugadores del filial: Cristian Delgado, Jan Reixach, Rafa Castillo y Manolillo.

Por otro lado y lo que respecta al rival, la AD Ceuta tiene más nivel en su plantilla de lo que dictan sus puntos, con antiguos conocidos del cordobesismo como Luismi Redondo, Julio Iglesias y Adri Cuevas. La principal debilidad reside en la defensa, donde no han logrado adaptarse a la categoría y han cometido numerosos fallos que han acabado costando puntos. Además, contarán con la baja de Télis, expulsado en el duelo ante el Alcorcón. De esta manera, pese a partir desde un 4-2-3-1 habitualmente, la zaga sufrirá cambios, así como el centro del campo, donde tampoco podrán contar con la presencia de Casais, uno de los jugadores con más minutos en la escuadra. En la delantera, Pablo Oropresa y Pito Camacho se postulan como las mayores referencias ofensivas de los ceutíes, aunque también habrá que prestar atención a Liberto Beltrán, titular indiscutible en el cuadro caballa.

Una plantilla con calidad en el ataque, pero que ha acusado en exceso esos tres primeros encuentros como visitante -debido a unas obras para acondicionar el Alfonso Murube-, así como los partidos jugados en el exilio de la Pista de Atletismo. La vuelta al Alfonso Murube tampoco ha traído consigo los puntos buscados por la AD Ceuta, aunque es cierto que los rivales, Racing de Ferrol y Alcorcón, no invitaban a ello. A pesar de todo esto, el Córdoba CF no debe entrar en ningún tipo de relación e irá a territorio ceutí con el objetivo de afianzarse en el liderato y pidiendo paso en la búsqueda de alcanzar su objetivo, que no es otro que ascender a Segunda División.