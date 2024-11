Lapeña: “El CD Castellón es anárquico, pero dentro de ese caos tienen su orden”

El Córdoba CF vuelve a la competición tras un mes de parón, y lo hace con un duelo ante el CD Castellón que servirá como la 'prueba del algodón' para el buen rendimiento del equipo en El Arcángel. Llega un viejo conocido de los califas la pasada temporada, y un viejo conocido para el protagonista de la rueda de prensa del jueves en el coliseo ribereño: Adrián Lapeña. El defensor, titular indiscutible para Iván Ania, se enfrentará a su antiguo equipo y buscará sumar una nueva victoria que sea la quinta consecutiva en el feudo del Córdoba CF.

Así, el central ha comenzado la rueda de prensa reconociendo que ha sido “una semana atípica”, así como sus ganas “de volver a jugar” después de que “las circunstancias llevasen a suspender el partido” contra la UD Almería. Aun con ello, también ha apuntado que lo afrontan “como si tienes un partido de sanción”, por lo que tampoco “cambia mucho la dinámica”. Lo que sí que cambiará la rutina es el horario del duelo, a las 14:00, sobre todo “a nivel nutricional”, ya que está ese debate entre “desayunar mucho o desayunar dos veces poco”. Serán los servicios médicos los que lleven “controladas las cargas nutricionales” para así llegar en el mejor estado posible al duelo contra el Castellón.

Sobre su compañero en la zaga, Lapeña ha apuntado que intenta “darle la mayor normalidad posible”, reconociendo que sus compañeros no están “teniendo fortuna a nivel físico”, y se están viendo “lastrados por pequeñas molestias que hace que el míster tenga que tomar decisiones de poner a uno u otro”. “Eso también es parte del juego, hay que convivir con ello”, ha aseverado.

Por otro lado, con respecto a las críticas que puede estar recibiendo la plantilla, el zaguero ha apuntado que son “parte del deporte, del día a día”, y que las “aceptan con naturalidad”, buscando “darles una vuelta y tratar de mejorar”, aunque eso sí, ha recalcado que deben ser “críticas constructivas” para así poder partir desde ese punto y corregir todo lo necesario. Pese a ello, Lapeña ha recalcado que se está “valorando” todo lo que está logrando el equipo, siendo un recién ascendido, toda vez que “todo el mundo sabe cuál es nuestro déficit”. “Los números están ahí y reflejan la realidad de cada semana, y nosotros somos los primeros que queremos darle la vuelta”, ha añadido al respecto de esos números como visitante.

De hecho, también ha comentado el defensor que tenían “ganas de jugar en Almería”, ya que se sentían “en un buen punto físico y futbolístico”, aunque la llegada de la Dana obligó a suspender el duelo y ahora intentarán hacerse “fuertes de nuevo en casa, que aquí con nuestra gente estamos sacando muy buenos partidos adelante”, por lo que esperan que “este fin de semana se pueda repetir”.

Todo ello, siendo plenamente conscientes de su déficit como visitantes, como se ha comentado con anterioridad. Lapeña lo ha vuelto a abordar poco después, reflexionando que sufren “más en las mismas acciones, que luego en El Arcángel no sufrimos”, por lo que están, sobre todo, trabajando en ese “aspecto mental” porque no cree que sea “ni un tema táctico ni un tema técnico”, ya que son acciones que también se repiten como locales sin ningún peligro. “Igual es un tema de estar más concentrados, de que no te desborden, de que no te saquen centros o de querer ir al espacio, más que jugar con un 4-3-3 o un 5-4-1”, ha sentenciado.

Al respecto de este tema, también ha confesado el central que no existe una figura de 'coach' o psicólogo en el Córdoba CF. “Mal no nos vendría, porque al final creo que trabajar con profesionales siempre viene bien, en cualquier ámbito de la vida”, ha subrayado, explicando que son los más veteranos los que tratan de ayudar a sus compañeros menos experimentados. “Ojalá todos los compañeros puedan trabajar, que la verdad es que lo recomiendo, con algún coach deportivo o algún psicólogo. Yo lo he hecho alguna vez, y te dan otro punto de vista que no es futbolístico y que te ayuda a afrontar los partidos y el día a día de una mejor manera”.

Un Castellón “complicado” y “diferente”

Será, eso sí, la vuelta del Castellón a El Arcángel, el exequipo de Adrián Lapeña, y un rival “complicado”, ya que tienen “un fútbol totalmente diferente a lo que plantea cualquier otro equipo de la liga. Son, en mi opinión, un equipo un poco anárquico, pero dentro de esa anarquía ellos tienen cierto orden. Atacan con muchísima gente, muchísima movilidad en la parte de arriba, centrales que juegan por fuera y que se incorporan hasta la zona del área... Al final eso no lo ves en ningún equipo”. Así, espera un duelo en el que los orellut planteen “duelos individuales en todo el campo”, así como un “ida y vuelta, a pecho descubierto”.

Aun así, también ha apuntado que ese “querer ir a por los partidos, esa valentía, les penaliza”, por lo que tratarán de aprovecharla para imponerse de nuevo a los de Dick Schreuder. Y es que la experiencia del año pasado será clave, ya que pese a los cambios, Lapeña espera “un partido muy similar” a lo visto en Primera RFEF, con dos equipos que mantienen su esencia. “La idea es la misma. Veremos un partido parecido al del año pasado, trataremos de estar lo más acertados posible en las dos áreas, que es al final lo que te va a llevar a ganar el partido”.

Además, será un duelo de “ilusión” para Lapeña, toda vez que se enfrentará a su exequipo. “Ahora ya no queda casi gente de cuando yo estaba allí, pero bueno, sí que guardo cierta relación con gente que trabaja en el club. Especial ilusión por verles aquí de nuevo”, ha culminado.