Duelo de póker y millonarios entre Córdoba CF y CD Castellón

La globalización del fútbol tiene, como todo en la vida, sus cosas buenas y otras no tanto. Y es que el hecho de que el principal deporte mundial haya traspasado todas las fronteras posibles, ha permitido que muchos clubes sobrevivan al paso del tiempo gracias a la fortuna de llamativos personajes extranjeros. Cada vez es más frecuente que ciertos millonarios decidan apostar (nunca mejor dicho) por tener entre sus propiedades algún club de fútbol. En España lleva tiempo ocurriendo, con casos como los del Málaga CF, UD Almería, Racing de Santander o recientemente el Girona FC, en la práctica totalidad de ellos con éxitos efímeros y puntuales.

Dichas inversiones, al mismo tiempo, hacen que se pierda en cierto modo la personalidad de una entidad, auspiciada con capital extranjero, por lo que solo el alma de sus aficionados mantiene el vínculo local y propio de un club. Muy lejos quedan ya los tiempos de inolvidables dirigentes futbolísticos que, aunque su gestión dentro y fuera del fútbol sea muy discutida y polémica, ciertamente sentían los colores como el que más. Desde la propiedad se asumía ese sentimiento y era lo que guiaba los intereses del equipo. Eso, tristemente, se está perdiendo cada vez más.

Uno de esos ejemplos es el propio Córdoba CF, que sigue existiendo como tal en gran medida gracias a la inversión que se hizo desde Baréin allá por 2019, reconvertida la entidad en Unión Futbolística Cordobesa tras la venta de la unidad productiva. Asimismo, a la inversión bareiní se unió, desde hace unos meses, igualmente capital estadounidense en clave cordobesista, con la entrada de Park Bench CF LLC como accionista minoritario. Y en la nueva reconfiguración del Consejo de Administración, sobresalía el nombre de James Anthony Bord, un multimillonario conocido por ser una estrella mundial del póker. Por su parte, desde el verano del 2022, la propiedad del CD Castellón, próximo rival de los blanquiverdes, también tiene capital extranjero, pues, en cierto modo, la misma recae en el multimillonario griego-canadiense Haralabos Voulgaris.

Es precisamente tras estos dos nombres de donde viene la conexión extradeportiva que traerá el enfrentamiento del próximo domingo, 10 de noviembre, a partir de las 14:00 en El Arcángel. Ni uno ni otro verán el encuentro en el estadio cordobés, aunque su relación ya ofrece un duelo de póker entre las dos entidades. Y es que Bord, del que se calcula que ha ganado más de cuatro millones de dólares a través de dicha práctica, y Voulgaris, en su caso con cifras online de casi tres millones y medio, y del cual se dice que llegó a apostar un millón de dólares al día en partidos de la NBA, han coincidido en varios eventos internacionales de póker, tal y como ha apuntado el periodista Enrique Ballester en El Periódico Mediterráneo. Uno muy conocido fue la tercera edición del Big One for One Drop, que tuvo lugar en Montecarlo en 2016.

Respecto al llamativo dueño del cuadro castellonense, hay que decir que es, además, director de Investigación y Desarrollo de los Dallas Mavericks de la NBA y que, tal y como él mismo ha reconocido, se ha fijado el propósito de llevar el Castellón a Primera División. Un reto que también se marcan desde Baréin a medio plazo, y por ende, igualmente desde Park Bench CF LLC. De momento, después de tres y cinco cursos consecutivos respectivamente fuera del fútbol profesional, tanto CD Castellón como Córdoba CF regresaron el pasado verano a LaLiga Hypermotion. Y ahora se verán las caras como representantes de la categoría de plata. En un duelo de fútbol sobre el césped y con conexión de póker en los despachos.