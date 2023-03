Kike Márquez toma el timón del Córdoba CF

Ante situaciones de urgencia, la experiencia es un valor añadido. Un peso específico dentro del mundo del deporte, y por ende, en el del fútbol. El Córdoba CF sigue inmerso en una delicada situación en la que ya se han cuestionado prácticamente todos los frentes. El equipo califa ha pasado de ser líder en solitario del Grupo I de la Primera RFEF durante buena parte del inicio de curso, a verse actualmente, incluso, fuera de los puestos de play off. Una caída en picado realmente peligrosa y de la que el técnico granadino no encuentra la fórmula para revertir. Sea como sea, en ese oscuro contexto, hay pequeñas luces que van manteniendo con vida el ímpetu del plantel y que demuestran que esa sobresaliente versión del equipo que se vio hace no mucho sigue ahí y puede vislumbrarse de nuevo en cualquier momento.

Los delanteros del Córdoba CF, sin acierto de cara a gol

Más

Sin lugar a dudas, uno de los exponentes más importantes a día de hoy en la plantilla cordobesa es Kike Márquez. El extremo gaditano, después de un tramo dubitativo y de una adaptación un tanto tardía, ha dado un paso al frente en las últimas semanas y se ha erigido como uno de los líderes actuales. La voz de la experiencia, pues cuenta en su haber con 33 años y una dilatada experiencia principalmente en la categoría de bronce, para dejar atrás el bache actual. En lo que va de temporada, el jugador ha participado en 25 de los 28 encuentros disputados por el cuadro blanquiverde, contando los de liga y de Copa del Rey. Por tanto, ha sido importante casi en todo momento, aunque solo acumula 14 titularidades.

Lo cierto es que su arranque competitivo estuvo a la altura de lo ofrecido por el Córdoba CF, ya que en esa racha de cinco victorias consecutivas en las cinco primeras jornadas, el jugador llegó a ver portería hasta en tres ocasiones, consolidándose en el esquema principal del preparador granadino. Sin embargo, poco a poco su rendimiento empezó a bajar y fue desapareciendo del once inicial, además de verse reducidos sus minutos. Su participación, desde ese momento, fue intermitente, acumulando destellos importantes como un nuevo tanto en el partido de ida frente al Ceuta. Y poco más.

No obstante, de un tiempo a esta parte, ha vuelto a tomar la manija del equipo, demostrando su calidad y las virtudes por las se le firmó en verano como una de las incorporaciones más importantes para buscar el ascenso de categoría. Kike Márquez anotó el gol inicial que sirvió para abrir la lata ante la Cultural, dando el primer paso hacia la única victoria lograda por el club en los últimos nueve partidos. Fue significativo el tanto, igualmente, ya que el de Sanlúcar de Barrameda se dirigió a la afición pidiendo perdón por la imagen que estaba dando la plantilla. Y el pasado fin de semana volvió a ver puerta de nuevo, con el gol que sirvió para igualar el choque ante el Ceuta y que a la postre daría un valioso punto. De este modo, Kike Márquez se ha convertido en referencia ofensiva, siendo ya el segundo máximo goleador del Córdoba (empatado con Casas y Simo), dentro de una racha delicada de efectividad para los arietes cordobesistas.