José Ruiz: “Se ha demostrado que somos una piña y que estamos unidos”

Una semana ajetreada en el ámbito constitucional llega a su fin, y es momento de volver a poner las miras sobre el césped. La derrota por la alineación indebida de Javi Flores en el último encuentro frente a la UD San Fernando aún sigue pesando en el seno blanquiverde, ya que los tres puntos que se ganaron sobre el campo acabaron volando hacia Canarias después de no detectar la sanción que debía aplicarse al capitán blanquiverde. Con motivo de ello, dicha circunstancia ha sido el tema que ha envuelto la totalidad de la comparecencia del lateral blanquiverde José Ruiz, que reaparecía ante los medios en la previa del encuentro frente al CD Mensajero.

"Al final creo que se ha quedado como una anécdota", ha comenzado afirmando. El "error humano" asimilado por el club en el encuentro en la Ciudad Deportiva de Maspalomas costará tres puntos al club califal, aunque José Ruiz ha sido claro al respecto, y ha confirmado que están "centrados en el partido del próximo domingo". "Se ha demostrado que somos una piña, que estamos unidos, y que ha sido un error humano que puede pasar", ha reafirmado, haciendo especial énfasis en que ya están centrados en el CD Mensajero, próximo rival del Córdoba CF.

Lo cierto es que, tal y como ha afirmado el jugador, existirá una "motivación extra" por el hecho de que, justamente en el partido de ida frente al CD Mensajero fue donde se causó la confusión. Además, tras perder los últimos tres puntos, en el vestuario se habló de que no se podía "perder ninguno más". "Al final es eso, ponernos un reto de no perder hasta el final de la temporada, y así vamos a intentar hacerlo", ha reconocido José Ruiz.

No serán los únicos alicientes para el encuentro ya que, además, se quiere celebrar la victoria y dedicársela a Julio Cruz, delegado del equipo. "Después del partido, cuando nos enteramos de la noticia, pues obviamente estaba mal. De hecho, lunes y martes aún estaba un poco fastidiado", ha explicado el lateral blanquiverde. Sin embargo, ha querido remarcar que "sabe que tiene todo nuestro apoyo", ya que son "una gran familia y, si al final se ha equivocado él, es lo que hay. Lo asumimos todos y vamos a intentar ganar el domingo para celebrarlo con él y dedicarle la victoria".

El otro gran protagonista del problema ha sido el jugador en cuestión, Javi Flores. José Ruiz también ha hablado sobre él, recalcando que "al igual que todos estaba un poco cabizbajo" al conocer la noticia. Sin embargo, no hay tiempo de seguir mirando hacia ese partido ya que "lo pasado, pasado está, y no podemos hacer nada ni podemos seguir mirando hacia atrás. El club ha sacado un comunicado, ha dicho lo que tenía que decir, y nosotros solo estamos centrados ya en el siguiente partido".

El CD Mensajero, un rival "complicado" que está "intentando salir" del descenso

Por último, y como no podía ser de otra forma, también ha habido un espacio de tiempo para hablar sobre el próximo rival del Córdoba CF, el CD Mensajero. José Ruiz ha recordado que "como todos los equipos en Segunda RFEF, es un rival complicado", ya que "están ahí, intentando salir". Sin embargo, también ha querido poner el foco en el propio club califal, afirmando que "en casa somos fuertes, vamos a intentar hacer nuestro juego de siempre e ir a por los tres puntos, no dando opción al rival. Será complicado, pero lo intentaremos". El planteamiento, por tanto, no cambiará de lo visto en las últimas semanas, ya que el Córdoba es "un equipo dominador con el balón, que presiona alto, y así vamos a seguir". Por último, Ruiz ha concluido asegurando que el club blanquiverde es "un equipo con ADN, y eso es lo que tenemos que intentar hacer cada domingo".