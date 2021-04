Bellido: “El Ayuntamiento va a seguir apoyando al Córdoba en las duras y las maduras”

Tiene tres jornadas por delante para alcanzar el objetivo. Y no es precisamente el que se propusiera el pasado verano. Al Córdoba le restan tres encuentros para procurar su presencia la próxima campaña en Primera RFEF y no sufrir, de esta forma, una caída a cuarta categoría -que es Segunda RFEF-. Sin embargo, la consecución de tal logro, sólo entre comillas, es altamente complicada debido a la realidad clasificatoria tanto del cuadro califal como de sus rivales. Es decir, a día de hoy todo hace pensar o intuir que la próxima temporada el conjunto blanquiverde va a estar un escalón por debajo de la actual Segunda B -que se extingue con la reconfiguración del fútbol español en sus divisiones no profesionales-. Un asunto éste que también es de ciudad, motivo por el que el alcalde, José María Bellido, también realiza un pronunciamiento público. De entrada, el primer edil de la capital asegura vivir “con tristeza” los acontecimientos.

Cuestionado acerca de la trayectoria del Córdoba durante este curso, en medio de una comparecencia en el Ayuntamiento, José María Bellido no ha dudado en afirmar que “es una desilusión” todo lo ocurrido. “Era una temporada que todos pensábamos que iba a ser una gran temporada, pues todo apunta a que va a acabar con el Córdoba en una categoría que no es la que nos gustaría y la que merece”, ha aseverado sobre el probable descenso -porque en la práctica lo es- a Segunda RFEF. “A partir de ahí, quiero transmitir ánimo a la afición, que poco nos puede quedar a estas alturas”, ha querido proseguir con su breve declaración al respecto.

Sea como fuere, el alcalde ha aprovechado para recalcar que “el Ayuntamiento va a seguir apoyando al Córdoba y su afición, como siempre, a las duras y las maduras”. “La ciudad va a seguir estando con su club, como he dicho siempre, por la afición, que es lo que siempre queda, que son los verdaderos dueños del Córdoba”, ha añadido para concluir. De esta forma, el primer edil del Ayuntamiento ha mantenido abierto el puente de colaboración con la entidad califal, que de entrada debe propiciar en fechas no muy lejanas el acuerdo de la cesión del estadio El Arcángel y, con ello, la ubicación de la famosa lona en la fachada de Preferencia. Incluso, entre las dos instituciones se da el planteamiento, apenas en esbozo todavía eso sí, de finalizar la construcción.