González Calvo: "En nuestro primer proyecto deportivo, hemos suspendido"

“Son días difíciles para todos. No lograr objetivo es algo duro y muy triste”, aunque “no vamos a bajar los brazos ni rendirnos”. Así iniciaba su intervención Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba, que ha querido hablar públicamente tras la debacle deportiva que ha supuesto no clasificarse entre los tres primeros del subgrupo. "A pesar de poner todos los medios necesarios (deportivos, económicos, médicos, de instalaciones), la temporada del primer equipo ya es un fracaso. Sin poder disputar la liguilla de ascenso es rotundamente un fracaso”, ha indicado, recordando que “el principal responsable” es él, por lo que pide “perdón a los aficionados del Córdoba, que han hecho grandes esfuerzos para renovar los abonos sin saber si podrían acudir a los partidos; a Infinity, que no han escatimado en nada; a los trabajadores del club; y a los patrocinadores”.

Con todo, ha querido igualmente hacer hincapié en que “quedan seis partidos para que la temporada termine, para que no se pase de un fracaso a una hecatombe” y deben “estar todos juntos”. “No duden que haremos todo lo necesario para conseguirlo. Créanme, la tarde del domingo fue muy dura para el cordobesismo y también para nosotros”, insistiendo de nuevo en que “el primer objetivo se cumplió con éxito”, ya que vinieron “a un club muerto” y se consiguió “revivirlo, siendo un ejemplo”.

Pablo Alfaro continúa al frente

“Pablo Alfaro es y será entrenador del Córdoba y mañana dirigirá el entrenamiento. Creíamos en Pablo Alfaro y este proyecto lo tiene que llevar hasta el final. Si ponemos a alguien de ella (dirección deportiva), iríamos en contra de todo lo que hemos trabajado estos meses. Los proyectos se hacen a largo plazo. La razón y la experiencia que haciendo las cosas ordenadas, en el futuro tendrás éxito. Sin orden será muy difícil cumplir un objetivo”.

Ratificación de la dirección deportiva

“Los proyectos se comienzan por los cimientos. La dirección deportiva puso su cargo a disposición del consejo de administración, tras el partido contra el Murcia, y dijimos que no la admitíamos. Creemos que esta es la dirección deportiva en la que confiamos, porque la vemos trabajar a diario”.

Juanito, ¿candidato al banquillo?

“Habrá que terminar la temporada para verlo. No consideramos que sea lo oportuno, ya que sería pegar un paso al lado de lo que nosotros tenemos diseñado para el futuro. No está en mi cabeza en estos momentos. Son personas dignas de admiración. Han puesto su cargo a disposición del club”.

Proyecto de futuro y cantera

“Estamos empezando y tendremos que aceptar lo que venga. Somos la autoridad y tendremos que trabajar en lo que tenemos. Tenemos que recular en algunas cosas pero sacar adelante lo que nos encontramos, seguir con el camino que teníamos marcado. Que nadie tenga miedo de que vaya a pasar, no nos vamos a ir a ningún sitio. He dicho por activa y por pasiva que somos profesionales. Dejen de meter miedo, ya lo intentaron con el club y ahora menos. No nos vamos a ir a ningún sitio, el club no está en venta e Infinity estará al frente. Estamos orgullosos de estar aquí y representar al Córdoba CF”.

“Estoy orgulloso de lo que hemos hecho. El club estaba muerto. El femenino estaba en tierra de nadie. El juvenil ha tenido diez bajas, no había ni un contrato profesional. Al Córdoba CF no quería venir nadie. Tienen todos los medios necesarios. No se cobra un solo euro a ninguno de los padres. Hay pocos equipos que puedan presumir de hacer eso. Vestir a casi 500 personas. Podemos decirlo. Todo lo que se ha hecho. Hay fracaso del primer equipo, pero el resto no lo puedo permitir, estamos muy contentos con lo que tenemos. Estamos poniendo los medios de un proyecto a largo plazo y ya vendrán los resultados”.

Próspera situación económica

“No hay club que pague las nóminas como pagamos nosotros, el 27 o 28 de cada mes. La situación varía diariamente. Habrá que ajustar los presupuestos a la situación que viva el país en cada momento. Se han hecho muchos esfuerzos, no hemos bajado ni un sólo contrato, sin embargo, hemos tenido que aguantar lo que ha supuesto esta pandemia. Es difícil de prever pero el club ha aguantado todos los gastos que tenía previstos”.

La lona de preferencia

“Desde un primer momento se le dijo al Ayuntamiento. Por primera vez en años han venido personas a tapar lo que no se ha terminado en años. Somos más papistas que el papa. No vamos a tener ningún problema con el Ayuntamiento. Todas las instituciones forman parte de este club”.

“La lona va a poder estar la semana que viene ya puesta. Está prevista para que vaya cambiando mensualmente y cambiando de esponsor”.

Preocupación en la propiedad

“Están preocupados después de todos los esfuerzos. Si se sigue pensando que no se ha gastado lo necesario, no creo que haya sido así. Toda la gente nos dice cómo está el Córdoba en estos momentos. Siguen al pie del cañón. Previsiones de todas las categorías. Cuando una persona invierte, tiene que estar preocupada. Tú pones todos los medios y a veces que no puedes hacer más. Las personas que están en el césped tienen que marcar goles”.

“Ellos (Baréin) saben que el proyecto deportivo que se presentó no ha dado los resultados necesarios. No nos han transmitido que vaya a haber un cambio en la cúpula y, como profesionales, si llega el momento, habrá que admitirlo. Me siento orgulloso junto al consejo de administración. Me siento un cordobesista más. Me siento más orgulloso que nunca para sacar adelante este proyecto”.

Plantilla

"Quien diga que la plantilla no hay ningún error sería mentirse. Ha podido la presión con muchos futbolistas, habiéndonos equivocado con ellos, deberíamos estar entre los tres primeros. De hace semanas, es hora de hombres y no de nombres. Estaremos con ellos más que nunca, son los primeros que están preocupados con la situación. No podemos permitir que los jugadores no estén psicológicamente preparados para lo que queda, que va a ser muy duro".