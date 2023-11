Iván Rodríguez: “El grupo está muy unido”

Una de las piezas que no ha contado con mucho protagonismo en el inicio de la temporada tanto por su competencia como por sendos contratiempos físicos, pero ahora entra en escena para un duelo clave. El Córdoba CF está inmerso en una dinámica fantástica, con un rendimiento a la altura de pocos equipos en la tercera categoría del fútbol español y con la posibilidad de seguir consolidándose en el play off del Grupo II de Primera RFEF si consigue vencer al Melilla. Es por ello que el técnico Iván Ania deberá contar con la presencia de Iván Rodríguez en el once titular después de confirmar la ausencia de Albarrán por acumulación de amonestaciones.

Y es que el lateral malagueño ha comparecido ante los medios de comunicación donde ha explicado que, de momento, la titularidad “no se sabe” pero se muestra con muchas “ganas” después de haber superado la lesión que le ha tenido “parado tres semanitas”. Aun así, Iván Rodríguez ha recalcado la unión que hay en un grupo que está “muy convencido en la forma de afrontar los partidos”, por lo que existe “ilusión” en el futuro a corto plazo, sin olvidar ni entrar en relajaciones ante el Melilla. “Todos los partidos tienen especial dificultad y así lo afrontamos. Sabemos que el Melilla tiene sus armas, en su campo va a ser difícil y desde hoy estamos trabajando para eso, para hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos”.

Por su parte, Iván Rodríguez sabe que esta semana ha sido buena, “de nueve puntos”, por tanto la idea es seguir y “alargar la racha lo máximo que se pueda para llegar al parón de Navidad bien situado en la zona alta”. Aunque para ello, es importante la unidad en el vestuario y eso se nota “dentro y fuera del campo”. “Los que participamos menos estamos aportando nuestro granito de arena, estamos aportando bastante y la conexión que tenemos entre nosotros, pues yo creo que se plasma luego en el verde y de ahí que estén saliendo estos buenos resultados hoy en día”.

Asimismo y en el panorama personal, el jugador de La Alameda admite que no ha sido “fácil” llegar a final de mercado e intentar en la plantilla, más aún “si hay una lesión de por medio”, aunque “ya recuperado al cien por cien” y recalca las ganas que existen que hay cada fin de semana en una plantilla corta, pero polivalente. “Esto hace que si un compañero no puede estar por lesión o por sanción, hay otro o un par de ellos más que pueden actuar en su posición, pueden cubrirlo y de momento estamos haciéndolo bastante bien. No se nota la diferencia de cuando juega un jugador que está un poco más falto de minutos o que no está aportando tanto en el campo, pero al final el equipo es el que está sacando esto adelante y estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo”, ha culminado.