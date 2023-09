Iván Ania: “Somos merecidos ganadores”

Era necesaria la victoria y se ha conseguido. Con sufrimiento y sin brillo, sí, pero lo importante eran los tres puntos y el Córdoba CF los ha sumado a su casillero después de dos derrotas consecutivas ante rivales que, a priori, iban a ser inferiores al conjunto blanquiverde durante el tramo liguero o que también iban a estar en la lucha por esa zona de play off. Los de Iván Ania llegaban a El Collao con esas urgencias pero lograron compactar a un equipo que estaba sufriendo demasiados goles, sobre todo a balón parado. Tras la victoria, el técnico ovetense atendió a los medios de comunicación y ha explicado que, a su parecer, el club cordobés se mereció el triunfo.

En primera instancia, Ania realizó un balance “muy positivo” en un campo “complicado” que por las características y estilo del Córdoba CF “no es el más idóneo”. “Intentamos ser lo más cercano al Córdoba que somos habitualmente. Pero hoy también tocaba poner el mono de trabajo y este partido, si no lo compites, es imposible ganarlo. Hubo momentos del partido en los que el equipo estuvo muy bien, especialmente en la segunda parte donde hubo un momento en el que ellos estaban a merced nuestra. Estábamos teniendo el balón, llevándola de un lado a otro, desgastándoles, haciéndoles bascular”.

Conforme la segunda parte transcurría, los cambios tácticos del CD Alcoyano hicieron que la incertidumbre llegara a El Collao por la mínima ventaja blanquiverde. “Cuando ya nos empezó a faltar un poco de físico, ellos empezaron a jugar directo. Primero metieron dos puntas, luego quitaron dos puntas y metieron a Juanan también arriba, aunque no sea delantero. Y la verdad es que cuando vas con un marcador tan corto como es el 0-1 es muy difícil en este campo no acabar sufriendo porque ellos empiezan a meter balones al área y si no estás muy junto y no ganas las disputas y la segunda jugada es difícil que no te generen ocasiones. Pero hoy tuvimos la suerte, que quizá no tuvimos otros días, aunque creo que en el cómputo global somos merecidos ganadores”.

Por otro lado, Ania no realizó cambios hasta el minuto 80 porque “veía bien al equipo”. “En la segunda parte fuimos capaces de dar secuencias de pases largas que desgasta al rival. Éramos capaces de hacer conducciones, que habíamos hablado que había que hacer conducciones. Y veía bien al equipo. Estaba notando que en el mediocampo nos estaba faltando un poco de aire, que necesitábamos ir más hacia adelante para que no pudieran golpear. Y con los cambios lo conseguimos. Creo que en líneas generales hicimos un partido muy completo. Cuando pudimos jugar nos sentimos más cómodos. Al principio con Sala nos costaba ganar a Pradera, pero en cuanto cambiamos y el que disputaba era Carlos, fuimos ganadores en alguno de esos duelos. Y bueno, ya te digo que creo que hicimos un partido como el que hay que hacer para ganar aquí en este campo”, ha añadido un entrenador que ha recalcado el desplazamiento de la afición cordobesista. “A todas las ciudades donde vamos, a todos los campos, siempre tenemos afición detrás. Y creo que eso para nosotros es muy importante, es de agradecer. Y desde aquí les dedicamos la victoria”, ha culminado.