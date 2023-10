Iván Ania: “Espero que el ambiente nos sirva como aliciente y motivación”

Un partido que puede suponer un punto y a parte para un Córdoba CF que retorna a El Arcángel después del encuentro suspendido ante el Atlético Sanluqueño y con la oportunidad para conseguir la tercera victoria consecutiva como local. Aun así, será complicado, ya que un mítico del fútbol español como es el Recreativo de Huelva aterriza en el territorio blanquiverde en busca de asaltar el coliseo ribereño. Por ello, el técnico Iván Ania, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha explicado que la posesión del duelo será vital para uno u otro plantel.

En primera instancia, el preparador ovetense ha admitido que la suspensión del pasado fin de semana ha venido “bien” porque no hubo “riesgo de lesión ni desgaste físico”, pero eso no significa que haya habido “relajación”. “Necesitamos estar en plena disposición para competir y sobre todo con una idea clara de ir a por los tres puntos”. Por otro lado, Ania ha recalcado la posibilidad de que el Córdoba CF sume su tercer triunfo consecutivo en El Arcángel, aspecto que ha mejorado el conjunto blanquiverde desde el inicio liguero. “Normalmente todos los equipos son más fuertes como local que como visitante. Los dos últimos partidos en casa hemos conseguido la victoria y queremos seguir con la dinámica en casa. Para cumplir los objetivos, tenemos que ser fuertes en casa. Ya hemos tenido dos tropiezos y no podemos cometer más”.

Por su parte, el Córdoba CF se enfrentará a un Recreativo de Huelva que tratará de arrebatar la posesión de balón para imponer un juego dominante, misma filosofía que la escuadra local. “Va a ser un partido muy disputado. Durante los primeros partidos de Liga nos enfrentamos a equipos que nos han jugado directos, pero el Recreativo de Huelva no es un equipo de juego directo. Tiene buena transición porque tiene Caye Quintana o a De la Rosa que son muy rápidos. Es un equipo que va a tratar de quitarnos el balón. No van a cambiar su filosofía. Va a ser un partido disputado, quien tenga la posesión del balón se va a sentir más cómodo y esperemos que seamos nosotros los que tengamos el peso por partido y hacerle daño al rival donde creemos que tengan debilidades”.

Asimismo, Iván Ania ha apuntado que espera que el ambiente les sirva “como aliciente y motivación”. “Cuanta más gente haya en el estadio y a pesar de que un número importante sea del rival, para el jugador es mejor que juegue con más público y nos tenemos que acostumbrar a esa sensación”, ha aseverado un técnico ovetense que admite que el planteamiento será “distinto” al que podría haber desplegado ante el Atlético Sanluqueño. “El Sanlúcar juega con tres centrales y el Recre no. A la hora de presionar es diferente y no tiene nada que ver un partido que otro. El Recre juega con un 4-2-3-1, con una banda profunda y con una banda derecha que se mete por dentro. Es totalmente distinto a lo que nos ibamos a encontrar en Sanlúcar. No tiene nada que ver y que ahí nuestra fase defensiva va a ser distinta a lo que nos íbamos a encontrar el otro día”.

Por otro lado, el preparador blanquiverde no da pistas sobre el once inicial y la posible inclusión de tres centrocampistas después de las bajas de Kike Márquez, Adri Castellano y el buen estado de forma de varios futbolistas en esta demarcación. “Tenemos la posibilidad de hacer un cambio natural y si es eso posiblemente sea Kuki o algún extremo que pueda jugar por dentro. Podemos también variar en el sistema. Muchas veces pensamos en el dibujo, pero depende de los jugadores. Un 4-2-3-1 con Diarra por delante pues no es lo mismo que juegue Kuki. El dibujo es una estructura para ver pero después los jugadores se van moviendo y hace que sea más o menos ofensivo. No es muy importante el dibujo pero sí la idea de juego y la idea que quieras implantar”, ha culminado.