Iván Ania: “El equipo ha evolucionado en estos dos últimos partidos”

Uno de esos partidos que pueden ser el punto de inflexión definitivo para que el Córdoba CF dé un paso al frente en la tabla clasificatoria. Y es que la mayoría de los profesionales del fútbol profesional preveían que la entidad blanquiverde iba a tener una dura tarea para salvar su plaza de LaLiga Hypermotion, pero más allá de eso, los de Iván Ania están demostrando personalidad, sobre todo en los últimos duelos. Ahora, su objetivo es sumar fuera de casa y ante el Huesca es una oportunidad de oro para conseguirlo el próximo lunes. Por ello, el técnico ovetense ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que su intención siempre será mostrar una imagen parecida tanto dentro como fuera de El Arcángel.

Y es que el asturiano ha remarcado la evolución que ha tenido el plantel blanquiverde en los dos últimos encuentros en el coliseo ribereño. “El equipo ha mejorado con respecto a los tres primeros partidos y los nuevos están más integrados. El equipo está cogiendo más automatismos y la victoria del otro día nos tiene que dar confianza y tranquilidad. Tanto el partido del Málaga como el del Dépor pues hemos dado una buena medida de lo que podemos hacer. En cuanto a intensidad, tiene que ser un punto de referencia para el futuro. Hay que saber utilizar estos partidos porque a pesar de la superioridad, el Dépor tuvo varias ocasiones de peligro. Vienen de errores que no podemos volver a cometer y desde esta autocrítica tenemos que seguir creciendo”.

Ahora, esta tendencia al alza no se puede confundir con una relajación o un cambio de filosofía en El Alcoraz. “Nosotros somos un equipo que no cambiamos mucho de local o de visitante. Los números de la temporada pasada así lo refleja. Cuando un equipo juega como local, suele ser más agresivo y como visitante se repliega. Nosotros apostamos por una misma imagen. Los objetivos se cumplen como local y todo lo que puedas sumar como visitante es bienvenido. Nosotros no cambiamos la propuesta de una situación a otra. Somos capaces de ganar como local pero también como visitante, aunque sea más difícil”.

Por otro lado, el rival no lo pondrá fácil y menos con su capacidad a la hora de las jugadas estratégicas. “Es un equipo que tiene un gran porcentaje de acierto a balón parado. El de Elche es un remate directo. El del Depor es de segunda jugada. Está claro que tiene un saque de banda muy largo y cuando los partidos están igualados, pues se deciden en este sentido. Tenemos que estar alerta, pero sabemos que es un equipo que con acierto a balón parado”, ha explicado un Ania que ha adelantado que Kuki y Albarrán son bajas seguras para el lunes, aunque la duda de Jacobo se dirimirá en la sesión de este domingo.

Asimismo, los dos nombres que han salido a la palestra han sido un Antonio Casas, que está “centrado en lo deportivo”, sin entrar en una posible negociación sobre su renovación, y un Jude Soonsup Bell que poco a poco se está adaptando. “Son muchas cosas nuevas, que cuanto más rápido sea la adaptación su rendimiento será inmediato, pero si esta adaptación se va alargando, pues no lo demostrará tan rápido. El rendimiento de un futbolista también depende de otras cosas que no son los entrenamientos. Ojalá pueda estar centrado en lo que es el campo y eso es una buena señal porque se habría adaptado perfectamente”.

Una de las principales problemáticas que ataña a los entrenadores de LaLiga Hypermotion es la destitución muy temprana de técnicos como Óscar Cano o Guillermo Abascal, para lo que Ania se ha mostrado apenado por tal circunstancia. “Cinco jornadas es un margen muy pequeño. Esas destituciones, más que el rendimiento del equipo, muchas veces son provocadas por el entorno o las falsas expectativas. Eso llevan al club a tomar esas decisiones tan rápido. Dar un margen de cinco o seis jornadas a un entrenador con muchos jugadores nuevos, con una propuesta distinta... Los entrenadores estamos expuestos a estas destituciones y muchas veces no son por resultados sino que por expectativas mal puestas”, ha culminado.