Iván Ania: “Tengo dos delanteros muy buenos y voy a muerte con ellos”

Pasado el mercado de fichajes, el Córdoba CF se vuelve a centrar en el apartado liguero en busca de cerrar las posiciones de play off y más aún después de la racha negativa que ha cosechado el plantel durante los últimos cinco partidos disputados. Es por ello que, en la previa del duelo ante el Linares Deportivo, el técnico Iván Ania ha explicado ante los medios de comunicación que esta ventana de incorporaciones ha sido positiva para la institución blanquiverde, ya que ha firmado lo que buscaba. “Llegaron en el ultimo momento, pero suben el nivel del equipo y el nivel de competencia. Son dos muy buenos fichajes. José desde su experiencia, con buena salida de balón, muy competitivo. Leiva tiene desequilibrio y uno contra uno. Además de sumar número, pues nos van a aportar desde lo futbolístico”.

Por su parte, Iván Ania ha especificado en Álvaro Leiva, su pupilo en Algeciras. “Puede jugar como extremo en las dos bandas. Hay gente que a pie cambiado te da unas cosas, pero hay otros que a pie natural pueden hacerlo. En ese sentido, Leiva es muy parecido a Carracedo, porque es capaz de desbordar por fuera. Por sus condiciones y características puede jugar por las dos bandas. Sé lo que puede dar y entre todos intentaremos sacárselo”. Sin embargo, ese potencial no lo pudo plasmar en Madrid y Pamplona, por lo que el ovetense cree que este joven jugador tiene que hacer “autocrítica”. “Cuando no juegas siempre echas la culpa a los demás, pero las cosas que dependen de ti no lo has hecho. También es cierto que en el Castilla, el sistema que usaban pues no era fácil para él porque jugaban sin extremos. En Osasuna pues el perfil de sus extremos tenían que ser más defensivos. Él es el primero que sabe que tiene que saber por qué se cortó su gran proyección”.

Por otro lado, José Antonio Martínez aún es duda para Linarejos por la falta del conocido como transfer, pero lo que no cabe lugar a ellas, por lo menos en Iván Ania, es la situación que se vive en el ariete con Alberto Toril y Antonio Casas. “Tengo dos delanteros muy buenos y con ellos voy a muerte. Tienen una actitud buenísima. Tienen gol porque llevan diez goles, hacen muy bien el trabajo de presión... Queríamos un central por la baja de Gudelj y la lesión de Adri y también un extremo”. Por otro lado, el ovetense sabe que no puede tener prisa ni con Adri Castellano ni Isma Ruiz, aunque en el caso del centrocampista podría “forzar” para estar en Linares, pero se descarta. “Tenemos Álex Sala y Diarra, viene Marc Esteban también del filial. En el caso de que suceda algo, pues tenemos alternativas. No es el momento de arriesgar de que un jugador vuelva a lesionarse. Preferimos ser cautos”.

Asimismo, Iván Ania ha dibujado un partido “de máxima intensidad”, sobre todo porque para ellos “es una final”, por lo que el Córdoba CF tiene que afrontarlo así, más aún cuando el Linares Deportivo llega con más confianza tras el duelo ante el Castilla. “Podrían haber ganado en la última jugada. Mi sensación es que habían estado muy bien. Venían de ganar al Mérida y es un equipo que está en crecimiento. Estamos advertidos y sabemos lo que nos vamos a encontrar”. Para terminar, el técnico blanquiverde ha unido el mal rendimiento de ciertos futbolistas con la descarga de intensidad en los entrenamientos. “Ahora tenemos más efectivos en la plantilla y más competencia. A lo largo de una temporada es muy difícil rendir al mismo nivel. Hay momentos de más o menos rendimiento”, ha culminado.