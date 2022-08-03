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elDiario.es

Fotogalería

Las imágenes del Córdoba CF - Villarreal B

CCF

Las imágenes del Córdoba CF - Villarreal B

Otro resultado positivo a la vista. El Córdoba CF ha firmado un más que meritorio empate ante el Villarreal B, rival de Segunda División, en su vuelta a El Arcángel para su cuarto compromiso de pretemporada. Uno que, además, tuvo un espectador muy especial, ya que Mohammed Al-Nusuf, vicepresidente de la entidad blanquiverde, fue testigo de excepción del encuentro.

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Córdoba CF - Villarreal B

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Córdoba CF - Villarreal B

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Córdoba CF - Villarreal B

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Córdoba CF - Villarreal B

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Córdoba CF - Villarreal B

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  • CCF
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