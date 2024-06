De Homar a Antonio Casas: todos los goleadores de los ascensos del Córdoba CF

Este domingo 23 de junio a partir de las 21:00 se disputa el encuentro más importante de la historia reciente del Córdoba CF. Al menos, sin duda alguna, de los últimos cinco años. Es así, por lo que la expectación es total. No se habla de otra cosa últimamente en la ciudad, que aguarda con tantas ganas como nervios el choque de vuelta de la final ante el FC Barcelona B, donde los blanquiverdes podrían sellar definitivamente su regreso a Segunda División tras un lustro fuera del fútbol profesional. Esa es la gran meta y no se atisba otro escenario posible en el imaginario de los cordobesistas. Y es que no hay duda que durante los últimos días, por la cabeza de la hinchada califa, habrán pasado multitud de recuerdos deportivos. Los más jóvenes tendrán aún dentro ese pellizco que produjeron las promociones en Las Palmas, Huesca o Mérida, mientras que otros más veteranos se acordarán de las hazañas de Cartagena o el mítico tanto de Manolín Cuesta en Ibiza.

A lo largo de su historia, el Córdoba CF ha protagonizado hasta nueve ascensos de categoría y este próximo fin de semana podría certificarse el décimo. Uno de los más esperados y necesarios, en gran medida por la viabilidad del proyecto, que sigue siendo deficitario en el tercer escalón del fútbol español. Nueve ascensos que han tenido multitud de nombres propios, siendo seguramente los goleadores los más recordados. De Homar a Antonio Casas. Hasta nueve jugadores han visto puerta en los choques decisivos que han valido un salto de categoría en clave blanquiverde. Este domingo pueden unirse más actores a la lista. O quizá no, ya que el mismo 0-0 le valdría al conjunto de Iván Ania para ascender. Pero está claro que es mejor marcar y asegurarse el botín. Para ello es bueno mirar a los héroes del pasado y tomar nota para el presente.

El primer ascenso de la historia data de la temporada 1955-56, apenas dos años después de la fundación del actual Córdoba CF. Y fue uno que, en realidad, se obró sin goles, dado que el equipo encarriló ese curso su promoción a Segunda División por vez primera tras vencer al Linense en El Arcángel, victoria que a la postre sería la última para promocionar, aunque en ese momento no era matemática. Posteriormente perdió en Algeciras y en Almería, y este último encuentro, gracias al resto de resultados, fue lo que le otorgó el salto un 22 de abril de 1956. El conjunto califa cayó por 2-0, pero acabó ascendiendo.

Después de seis años en Segunda, el Córdoba CF tenía por vez primera la oportunidad de alcanzar la élite. Los cordobesistas, a las órdenes de Roque Olsen, completaron una magnífica temporada en la categoría de plata, donde tuvieron un intenso pulso hasta el final con el CD Málaga. De este modo, a la última jornada se llegó con los blanquiverdes en primera posición de la tabla con 38 puntos, pero sin tener aún asegurado el ascenso, dado que los malagueños eran segundos con 36 y el Granada tercero con los mismos puntos, estando aún el formato de dos puntos por triunfo. Pero los califas no dieron opción a la sorpresa y el 1 de abril de 1962 vencieron con contundencia en el derbi ante el Recreativo de Huelva. Homar abrió la cuenta goleadora en el minuto nueve, y posteriormente se uniría a la fiesta Miralles, que con un hat trick sentenció el duelo por 0-4, escribiéndose así el primer capítulo dorado de la historia cordobesa.

Para el siguiente ascenso habría que esperar casi una década, en gran medida por el buen hacer de un Córdoba CF que se mantuvo en Primera División durante siete cursos. Tras descender en la 1968-69 y quedarse a las puertas al siguiente año, fue en la 1970-71 cuando llegaría de nuevo la recompensa. En la penúltima jornada de liga, un 29 de mayo de 1971, el conjunto blanquiverde recuperaría su plaza en Primera, logrando ahora sí el primer ascenso de su historia en El Arcángel, y el único hasta la fecha. Manolín Cuesta inauguró el choque frente al Hércules en el primer minuto de partido y Rivera amplió la ventaja antes del descanso, por lo que el tanto de los alicantinos en la segunda mitad fue insuficiente y los cordobesistas celebraron con su público la vuelta a la máxima categoría. Pero solo duró una campaña y no habría billete de regreso, como ya se sabe, hasta la década pasada del presente siglo.

Tras caer de nuevo a Segunda División, el conjunto califa vivió una época realmente dura pues a finales de los 70 cosechó otro descenso, en este caso a Segunda B. En la división de bronce pasó tres cursos y el inicio de los 80 marcó un nuevo salto positivo. El Grupo II de Segunda B de la 1980-81 tuvo dos dominadores: el Mallorca y el Córdoba CF, quienes tuvieron un pulso hasta el final por la primera posición. Es más, los blanquiverdes certificaron la promoción a falta de cuatro jornadas, en la visita al SD Ibiza. Allí, Adolfo abrió la lata para los locales a la media hora, aunque el gol de Manolín Cuesta en el 73' sirvió para firmar un empate que dejaba al Córdoba CF en segunda posición con una ventaja de seis puntos sobre el tercero, con los mismos puntos por jugarse y con el average a su favor.

Los años 80 supondrían una de las épocas más duras de la historia del cordobesismo, que cayó otra vez a Segunda B en la 1982-83, y ahí permaneció nada menos que 15 años, incluyendo otra temporada más en Tercera División. Es por ello que el recordado 'Cartagenazo' tiene un sitio tan imborrable en la memoria de los cordobesistas, que lo habían intentando muchas veces antes, pero siempre se habían quedado a las puertas de ascender. Así, en la 1998-99, el equipo dirigido entonces por Pepe Escalante reaccionó en el tramo final de la liguilla de ascenso, y tras vencer al Cartagonova en El Arcángel, llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo. El rival era nuevamente el cuadro de Cartagena, que se adelantó a los 22 minutos desde el punto de penalti. Sin embargo, primero Óscar Ventaja y luego Ramos dieron la vuelta al marcador en el arranque de la segunda parte y desataron la locura en Córdoba, ya que la afición tuvo que disfrutar de esa promoción en la lejanía, al no poderse desplazarse ningún seguidor blanquiverde. Pero el Córdoba CF ya estaba de vuelta en Segunda.

La mitad de la primera década del presente siglo supuso otro bache en el camino, ya que de nuevo el cuadro blanquiverde hincaba la rodilla hasta la división de bronce, donde en este caso solo estuvo dos cursos, pues en la 2006-07 lograría regresar a Segunda, al imponerse en la final del play off al Huesca. El 2-0 en El Arcángel ya era una ventaja considerable, aunque los aragoneses pusieron el nerviosismo en los blanquiverdes desplazados al adelantarse en la primera mitad. Sin embargo, Dani fue el encargado de devolver la tranquilidad desde el punto depenalti y sellar la promoción.

Una historia rocambolesca la del cuadro cordobesista, que en plena edad dorada en el siglo XXI tendría un episodio de gloria con el mítico ascenso en Las Palmas en la 2013-14. Un play off en el que los del Chapi Ferrer ganaron un solo encuentro, pero donde es recordado el tanto de Uli Dávila en el tiempo de descuento, para silenciar la mayor parte de un estadio canario que ya celebraba su ascenso, y que volteó la situación hasta desatar la locura de los cordobeses. Fue un parentésis ese curso, ya que de ahí se fue cayendo hacia el infierno, que deparó a estar, incluso, en Segunda RFEF (cuarta categoría nacional) en la 2021-22. El dominio fue absoluto ese año del Córdoba CF de Germán Crespo, que certificó la promoción a Primera RFEF en la trigésima jornada en la visita al Mérida, donde un solitario gol de Antonio Casas sirvió para ser primeros matemáticamente.

Estos han sido los goleadores de todos los ascensos de la historia del Córdoba CF, a los que se podría sumar, en caso de victoria o empate con goles, algunos más a la lista este mismo domingo. Es más, solo Manolín Cuesta repitió como anotador en más de una de esas hazañas, y ahora podría ser el citado delantero rambleño el que se sume a esa selecta lista, siendo uno de los pocos supervivientes de aquella gesta en suelo extremeño.