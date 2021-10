González Calvo: "El fútbol nos dirá a dónde podemos llegar"

La publicidad sigue llegando a la entidad blanquiverde y aún más cuando los resultados deportivos van acompañando. Por ello, el Córdoba ha presentado el patrocinio y la colaboración con San Rafael Motor en el Polígono Industrial de Las Quemadas y han estado presentes en dicho acto tanto los jugadores Antonio Casas y Simo como los dirigentes Javier González Calvo y Juan Gutiérrez -más conocido como Juanito-. De hecho, los miembros de la actual junta directiva han atendido a los medios de comunicación con un tono distendido, sabiendo que las cosas van funcionando como se esperaba y que el primer equipo está demostrando la capacidad que tiene merced a un gran trabajo expuesto desde la dirección deportiva a la hora de configurar el plantel que actualmente está compitiendo en la cuarta categoría del fútbol español. Por ello, el consejero delegado ha valorado el juego que están desplegando los blanquiverdes y admite que se alegra, sobre todo, por los aficionados que tan mal lo pasaron a lo largo del curso anterior.

Un Javier González Calvo que alaba el trabajo que están realizando los chicos dirigidos por Germán Crespo y más aún después de lo ocurrido el curso pasado. "Creo que se hizo en aquel momento un trabajo muy importante que, con lo que se ha hecho durante este año, ha empezado a dar sus réditos. Por lo menos que los aficionados disfruten de su equipo. Todavía estamos en un periodo muy inicial para poder lanzar campanas al vuelo, pero al final en cada partido estamos orgullosos de nuestros jugadores, que están con nosotros y nos hacen disfrutar. Después el fútbol es complicado y nos dirá a dónde podemos llegar, pero a día de hoy estamos muy contentos y, como me decía mi padre, en esta vida no solo es serlo sino que parecerlo y nosotros parecemos un buen equipo", añade un consejero delegado que admite la incertidumbre del próximo desplazamiento del Córdoba este mismo fin de semana. "Lo que nos puede pasar es que suspendan el partido, pero si tenemos que volar, volaremos. No pasa nada. Yo acompañaré al equipo y tenemos el viaje el sábado por la tarde desde Madrid. Estamos esperando por si hay algún cambio, pero no hay incertidumbre. Si tiene que venir algo, pues que venga cuanto antes y ojalá vengamos con una victoria".

Por otro lado, el directivo ha confirmado que son 8.500 los aficionados que se han abonado a la causa blanquiverde después de un año donde las desgracias han llegado de la mano. "Lo voy a decir de manera clara porque son cifras espectaculares. Cuando empezamos esta campaña os reíais de mi para bien porque sabéis como soy y yo pensaba que podíamos llegar a esos 8.000, pero mira, han habido más. Lo único que le puedo decir a la gente es que venga al estadio, que aún quedan muchos por venir porque la semana pasada fuimos casi 7.000 y si vendimos 1.600 entradas pues aún quedan por venir unos 2.000 abonados. Así que espero que sigan viniendo y nos sigan acompañando porque nos va bien", apunta un González Calvo que también agradece el papel que se está realizando en una Ciudad Deportiva "ya regularizada con la propiedad" y en la que el principal objetivo es que sus categorías más inferiores estén cómodos y disfruten del deporte que practican.

Aun así y a pesar de que los resultados del primer equipo acompañan, los temas burocráticos siguen a la orden del día y el Córdoba espera que la cesión del estadio llegue lo "antes posible" para terminar finalmente el estadio. "Nosotros estamos en manos del Ayuntamiento de Córdoba para que puedan sacar ese pliego. Nosotros lo único que queremos es que sea cuanto antes porque antes podremos hacer muchas más cosas y darle fin a ese estadio que todos queremos que esté terminado. Además, que nuestros abonados puedan disfrutar de algo más y que nuestros patrocinadores puedan usar el estadio para otro tipo de eventos. Por otro lado, yo estoy muy cómodo con las oficinas que tenemos que son magníficas, pero creo que cuanto antes esté adjudicado, antes podremos estar orgullosos de las instalaciones", asevera un dirigente que también anuncia que los máximos mandatarios llegarán pronto a la capital andaluza. "En principio iban a venir, pero por circunstancias de trabajo no han podido. Están deseando venir. Hay muchos que los seguís por redes sociales y sabéis lo contentos que están del resultado del equipo. Aquí hay una persona todos los meses que trabaja codo con codo, pero esperemos que puedan venir pronto los propietarios", culmina.

Juanito valora que Crespo "está haciendo a todos mejores"

El buen rendimiento del Córdoba trae un regusto más que dulce del que es muy satisfactorio presumir. Es lo que ocurre cuando las cosas marchan por el cauce adecuado, y no puede ser más sobresaliente la situación actual del plantel blanquiverde. El propio Juanito, director deportivo de la entidad califa, ha subrayado que "está saliendo todo a pedir de boca", por lo que no tienen "queja ninguna del rendimiento de los jugadores" además de que "hay que seguir alabando públicamente el trabajo del entrenador, porque nos está haciendo a todos mejores". Y es que el principal responsable del área deportiva del club ha querido especificar que ellos pusieron a disposición del técnico lo que creían "conveniente que era lo mejor para la plantilla, pero él es quien le está sacando partido a prácticamente todos los jugadores", lo cual "no suele ser normal, en plantillas de 22 jugadores siempre hay cuatro o cinco que no tienen protagonismo", por lo que "es digno de alabar el rendimiento".

Con todo, recalca que "ahora hay que intentar no dormirse, intentar seguir por el mismo camino", aunque "sabiendo que tarde o temprano llegará la derrota o una racha que no será tan buena, pero confiamos mucho en el grupo". Así, cabe recordar que el Córdoba ocupa actualmente la primera posición del grupo con un balance de cinco victorias y un empate en seis partidos. Además, es el equipo más goleador con 19 tantos a favor.

Al ser cuestionado sobre dicho nivel, Juanito ha admitido que "sorprende un poco a todos porque no es normal tener esa media de goles, también remontar como pasó con Torremolinos, con Don Benito o Jerez. Lo mejor del equipo es que sabe levantarse, tiene una filosofía y un estilo que todos creen en ella" y "todos deseamos que esto continúe pero no es fácil. Habrá momentos en los que la pelota no querrá entrar".

En lo que respecta a las lesiones, el director deportivo ha reconocido la mala fortuna que está teniendo el plantel, indicando que "el principal problema es que han venido en puestos determinados al mismo tiempo; en portería, en los centrales, en el centro del campo en este caso…" y que "la perfección nunca existe, pero la profesionalidad hace que siempre estemos mirando el mercado por mejorar". Asimismo, sobre el rendimiento del propio Grupo IV le sorprende "un poco lo de Antequera, sobre todo, o Cacereño, no tanto por su entrenador, y es verdad que esperaba que Ceuta y Villanovense iban a estar mas arriba, pero llevamos solo seis jornadas. Mérida es quizá el que por plantilla más se puede asemejar a nosotros. Son los que van a estar arriba”, pero “tenemos que mirarnos a nosotros mismos".

Finalmente, en lo que se refiere al torneo copero ha puntualizado que "tiene su importancia" y no pueden "dejarla de lado y la filosofía del club es salir todos los partidos a ganar", pero "al final es una cuestión de equilibrio. Hay que darle la misma importancia, pero sabiendo que lo que nos va a dar de comer es la liga. El objetivo del club, ya no es tanto meterse en la Copa del Rey, es ganar un título, por menor que sea, y luego es evidente que si tenemos la fortuna de superar al Jerez, tenemos asegurada una primera ronda de Copa y ante un Primera. El año pasado no había publico y no podías darle al aficionado la posibilidad de enfrentarse a un Primera, hacer buena taquilla, darle ese disfrute y además testarnos un poquito".