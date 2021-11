Germán Crespo: "Nos va la vida en la liga"

Una nueva jornada liguera cargada de ilusión. A pesar de competir en la cuarta categoría del fútbol español, la afición está disfrutando de lo lindo con su equipo. Cuando todo parecía que esta campaña regular iba a ser agridulce y cuyo objetivo únicamente iba a estar sí o sí en ascender lo antes posible, el Córdoba ha sorprendido a todo el mundo y en apenas dos semanas puede afianzarse aún más en el liderato del Grupo IV de Segunda RFEF, disputará la final de la Copa RFEF ante el Guijuelo y recibirá al Sevilla FC en El Arcángel con motivo de la primera ronda de la Copa del Rey. Aun así, la plantilla blanquiverde seguirá fiel a su idea de ir partido a partido y el siguiente enfrentamiento será este mismo sábado ante el Villanovense en tierras extremeñas. El técnico Germán Crespo ha explicado en la rueda de prensa previa al choque que el partido ante el conjunto hispalense "aún queda lejos" y que su equipo se va a centrar en la contienda de este sábado.

Primeramente, el entrenador nazarí ha agradecido la suerte que ha existido en la Copa del Rey y se alegra por lo que conlleva enfrentarse al Sevilla y no tanto a título personal. "Era uno de los equipos que deseaba todo el mundo, tanto la afición como prensa o jugadores porque es el premio justo al esfuerzo que ha hecho el equipo en la competición que jugaremos el martes. Es un partido para disfrutar, para que disfrute nuestra afición. Siempre y cuando disfrute la afición, disfrutaremos nosotros. Vendrá un equipo que juega en competición europea, será difícil, aunque aún queda lejos", apunta un Crespo que no quiere que la atención se desvíe de lo verdaderamente importante. "Nosotros lo tenemos claro. Es verdad que nos alegramos de que hayamos tenido la suerte de tener este enfrentamiento como es un derbi andaluz, pero nosotros sabemos que dónde nos va la vida es la liga. Ahora vienen dos rivales complicados y no tenemos que descuidar eso. A partir de este partido, pensaremos en el Guijuelo".

Por otro lado, Germán Crespo ha anunciado que Visus vuelve a viajar con el primer equipo y que conformará una convocatoria "con los 20 jugadores disponibles", dejando a un lado a Christian Delgado y Tala para que tengan minutos "jugadores que hayan salido de lesiones" como Viedma. "Tenemos el partido de Copa el martes y queremos que jugadores del filial tengan el premio. Tendremos la oportunidad de convocar a 22 jugadores y espero que la convocatoria de los chavales no sea por lesiones del primer equipo", asevera un profesional que ha analizado al rival que tendrá su plantel este mismo sábado. "Al final todos los equipos tienen marcado en el calendario el partido ante el Córdoba. Todo el mundo hubiera aprovechado por el Villanovense como equipo cabecero. Han hecho un equipo con gente veterana y contaba con que iba a estar arriba. Va a ser un rival a tener en cuenta, pero la irregularidad que ha tenido le ha hecho no estar arriba. Mantener una regularidad te permite pelear por estos puestos y no la han mantenido. Como cualquier equipo al que no le salen las cosas, buscan otras variables. Nosotros vamos a estar preparados para el sistema que planteen. Sí es verdad que vamos a enfrentarnos con un equipo que no está variando mucho, pero podemos encontrarnos con otro sistema totalmente distinto".

Mientras tanto y como era de esperar, el técnico granadino ha tenido unas palabras para el activo más importante que tiene el club cordobés, que no es otro que la afición, y ha agradecido el esfuerzo que realiza semana tras semana. "A todo el mundo le ponemos pegas. Cuando salen los horarios, nosotros queremos estar arropados, pero a la afición le da igual todo esto. El apoyo lo estamos teniendo y ahora coges el coche y siempre hay gente en taquillas. Por eso me alegro de cómo estamos porque al final quien sobre todo merece eso es la afición que tiene este club. Por muchos partidos que pasen, no nos vamos a cansar. Nos llevan en volandas. El sábado es un viaje importante y vamos a estar arropados", culmina.