Germán Crespo: "No hay ni titulares ni suplentes"

Una nueva victoria que afianza en el liderato al Córdoba. La entidad blanquiverde, tras el empate cosechado ante el Tamaraceite y la victoria conseguida en Copa RFEF frente a la Balompédica Linense durante la semana pasada, debía volver a la senda del triunfo en el tramo liguero y lo ha hecho con relativa solvencia. Los chicos dirigidos por Germán Crespo han logrado vencer al San Fernando en su vuelta a El Arcángel merced a los tantos de Omar Perdomo, Miguel de las Cuevas, Luismi Redondo y Antonio Casas. Tres puntos que le siguen aupando a la primera posición del Grupo IV de esta nueva Segunda RFEF, aunque todo el trabajo no está hecho. Por su parte, el técnico nazarí en su paso por la sala de prensa después de doblegar al cuadro canario ha valorado el trabajo que su plantel ha realizado. "Otra vez sumamos de tres en tres que es lo importante, sin exceso de confianza que nos pueda restar puntos", explica.

Este técnico sigue acumulando victorias desde que llegó al banquillo del primer equipo. Sin embargo, Crespo admite que esto no debe ser una causa para que, a consecuencia, llegue un exceso de confianza que perjudique al equipo en un futuro a corto plazo. Además, el nazarí ha controlado a la perfección un partido donde el San Fernando se ha encerrado atrás desde el primer minuto, dejando la totalidad del balón a un Córdoba que ha manejado el encuentro a su antojo. "Nos vamos a encontrar muchas veces este tipo de partidos durante la temporada", añade un entrenador que ha conseguido vencer al conjunto canario con un planteamiento valiente y ofensivo, dejando mucha libertad a sus extremos que han sido prácticamente los que han desequilibrado la balanza final. "Sabíamos que iban a acumular gente por dentro y buscábamos la superioridad por bandas".

Por otro lado, el encuentro prácticamente se cerró antes del paso por vestuarios. Por ello, Germán Crespo quiso rotar a ciertos jugadores que van a ser importantes para el próximo miércoles en la siguiente ronda de la Copa RFEF ante el Juventud de Torremolinos. Sin embargo, esto no se ha podido culminar por varios contratiempos físicos. "Desde el primer día dije que no había titulares ni suplentes. Quería darle descanso a Álex Bernal, pero no lo he podido hacer por la lesión de Carlos Puga en el penalti. Además, no queríamos darle muchos minutos a Miguel de las Cuevas por una posible recaída", asevera un técnico que sabía que, con estas permutas, el plantel blanquiverde iba a tener "más velocidad" para una contienda en la que el rival se le iba a hacer "muy larga".

Mientras tanto, el técnico nazarí ha admitido que Carlos Puga se ha hecho daño a la hora de golpear al aire cuando Alemán le hace el penalti y todo apunta a que será un esguince, pero habrá que esperar a las diferentes pruebas. Además, Germán Crespo ha querido valorar el trabajo que han realizado sus chicos y lamenta las permutas no llevadas a cabo para dar descanso a algunos de ellos. "No quiero quitarle mérito al equipo porque todo esto tiene un trabajo detrás. Cualquiera te pinta la cara si no es por el mérito de los jugadores que salen a por los partidos". "Con el partido de cara sabíamos que teníamos menos riesgo. Por otro lado, hemos mantenido a los que tenían tarjeta. Hubiera querido cambiarlos pero no hemos podido por los cambios obligados", culmina.