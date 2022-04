Germán Crespo: “No me gustaría conseguir un ascenso perdiendo”

Una final con cinco partidos aún por disputarse, pero que puede pasar a las hojas de la historia del Córdoba CF como el choque donde el conjunto califal logró el tan ansiado ascenso a Primera RFEF batiendo muchos de los récords, propios y ajenos, en una temporada de ensueño. Pese a que la presencia del club califal la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol español está a tan solo un paso, aún falta hacerlo matemático, y todo pasa por sumar, al menos, un punto en el Estadio Romano ante la Mérida AD.

En este contexto, Germán Crespo, técnico del Córdoba, ha comparecido ante los medios para dar sus impresiones del partido. “Estamos a un pasito de conseguir el objetivo que nos propusimos a inicios de temporada”, ha afirmado, antes de añadir que van “con esa ilusión a Mérida”. Los objetivos son claros: “primero, intentar ganar el partido para sumar tres nuevos puntos”, y, en caso de que esto no fuese posible, “conseguir el punto que nos falta”, aunque eso sí, siempre “a la espera de que llegue un buen resultado del encuentro del Cacereño”.

Y es que ahí puede estar una de las claves del partido. El Córdoba podría ser matemáticamente equipo de Primera RFEF al descanso, siempre y cuando el Cacereño no sea capaz de vencer en su visita al Villanovense. Sin embargo, el entrenador granadino prefiere no fijarse en eso, ya que en lo único en lo que piensa es “en ganar el partido y conseguir los tres puntos”. “Se lo he dicho a mis jugadores, no me gustaría conseguir un ascenso perdiendo”, ha incidido, aunque es consciente de que “si llega un resultado que nos dé el campeonato, nos va a despistar un poco”. Aún así, el triunfo puede ser importante “para seguir mejorando registros. Lo importante es esperar al minuto 90 y, en caso de que se de un buen resultado, va a haber mucho tiempo para poder celebrar el ascenso”.

Siguiendo con su filosofía de juego habitual, Crespo ha recordado que no tiene “por qué cambiar nada”, por lo que la idea es “seguir con lo que hasta ahora nos ha ido muy bien, y con esa idea ir a todos los partidos, ya sea en casa o fuera”. Sin embargo, a buen seguro que el capitán del navío blanquiverde notará la baja de dos de sus jugadores insignia: Ekaitz y Puga. Ambos extremos se han ausentado en la mayoría de las sesiones de la semana y, aunque se espera que viajen con el equipo a una cita histórica, su presencia en el terreno de juego está prácticamente descartada. Así pues, Gudelj y José Ruiz serán los encargados de defender los laterales, con un centro de la zaga al que vuelve José Alonso tras superar su lesión.

Nuevamente, no estará solo el Córdoba CF en tierras emeritenses. Más de un millar de hinchas blanquiverdes se desplazarán hasta el Estadio Romano para animar a su equipo y vivir en sus propias carnes un ascenso que puede suponer el punto final a la mala racha de los blanquiverdes en los últimos años. “Vamos a intentar darles esta jornada lo que tanto tiempo llevan esperando, lo que nos propusimos al inicio de temporada”, ha asegurado Crespo, antes de recordar que “el premio, sobre todo, es para ellos”. “Seguro que van a disfrutar del partido, y que estén animándonos porque nos lo vamos a dejar todo para que disfruten de ese día y lo recuerden para siempre”, ha concluido el granadino. Las piezas se van colocando, poco a poco, en su lugar, y el puzle blanquiverde conformado por Germán Crespo está cerca de ser completado en un tiempo récord.