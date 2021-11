Germán Crespo: "El Córdoba ha hecho que no parezca el segundo"

Un partido maravilloso para todo aquel aficionado a este equipo que haya estado presente en El Arcángel. El Córdoba se la jugaba en uno de los partidos más importantes de toda la temporada, ya que recibía en su feudo al Cacereño, hasta hoy segundo clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. A pesar de que la ventaja era de siete puntos, vencer a este equipo suponía incrementar la distancia a diez y, lo que es mejor, no perder tu condición de invicto. Por ello, el cuadro blanquiverde salió a por todas, consiguiendo un triunfo holgado merced a una segunda mitad donde el cuadro dirigido por Germán Crespo fue un auténtico rodillo. De hecho, el técnico nazarí admitió, en la rueda de prensa posterior al encuentro frente al plantel extremeño, que su equipo mereció este resultado gracias a un gran trabajo colectivo. "Juegue quien juegue, lo hace bien y se está demostrando", explica.

Primeramente, el entrenador granadino ha hecho un balance del encuentro de hoy y alaba la labor que sus chicos han realizado una vez más sobre el terreno de juego de El Arcángel. "Está todo el mundo muy enchufado. Juegue quien juegue, lo hace bien y se está demostrando. Poder apostar por gente que tiene menos minutos es porque los veo trabajar y se merecen la oportunidad. El tema de Carlos es por eso. No quiero que solo sea portero para la Copa porque rinde muy bien. Tenemos dos porteros de garantías y sabemos que tenemos seguridad atrás con los dos porteros. Por eso ha sido el cambio. El tema de Julio es que ha salido de una lesión importante y está trabajando. Queríamos darle algo de descanso a Toni Arranz y eso hace que la competitividad sea máxima", añade un Crespo que recalca que su plantel "ha hecho muchas cosas bien" como "sacar el balón desde atrás" a pesar de tener una presión alta y ha mejorado con respecto a otros partidos en la última zona. "Hoy han habido buenos pases y se ha finalizado bien. Dije que este equipo tiene mucho margen de mejora y me refería a esto", apunta.

Por otro lado, la distancia con respecto al segundo clasificado ya comienza a ser notoria y eso da una tranquilidad que podría conllevar en un exceso de confianza. Por ello, el técnico apuesta por "tener los pies en el suelo" y "pensar en el Villanovense". "En once jornadas y con un partido menos pues tener esa ventaja te da mucho. He vivido otras ocasiones que he dado por hecho el objetivo y después se te ha ido. Esto demuestra que el equipo sabe competir y da muchas garantías. Salga el equipo que salga, lo hace bien y eso hace más difícil errar en tres o cuatro semanas consecutivas", asevera un Germán Crespo que vuelve a recalcar el papel que ha cosechado su plantel frente al segundo clasificado de la categoría, además que tranquiliza el ambiente tras anunciar que Miguel de las Cuevas está "perfecto". "El Córdoba ha hecho que no parezca el segundo. Al final, los equipos nos respetan y creo que todos los equipos confían en sus armas para defender al Córdoba, pero nosotros le damos mucho ritmo al juego y hemos tenido esa paciencia. Un equipo que esté invicto en esta categoría, es muy complicado. Más que desacierto del Cacereño, es que el Córdoba lo ha bordado", culmina.