Germán Crespo: "El vestuario está jodido"

Vuelta a lo mismo de siempre. Cuando todo parecía favorable, el Córdoba retorna a la mala dinámica. Los chicos de Germán Crespo vieron cómo el Cádiz B remontaba su encuentro ante el Sevilla Atlético (1-2) e instantes más tarde se adelantaban ante el Tamaraceite por medio de un buen gol de De las Cuevas. Sin embargo, el conjunto canario se encontró con un penalti cometido por Puga y David González se encargó de igualar la contienda. Tras este suceso, la entidad califal no consiguió hacer el segundo en el luminoso y no aprovechó el fallo del filial hispalense ante el segundo equipo gaditano. Después de este cúmulo de infortunios y después de su debut oficial como técnico de la primera plantilla, Germán Crespo pasó por sala de prensa y alabó el trabajo realizado por sus pupilos a pesar de la igualada. "Se ha hecho un buen partido donde el equipo ha sido capaz de ser protagonista y tener el balón donde queríamos", explica.

Y es que el partido ha estado condicionado por las decisiones del colegiado extremeño. García Gómez impuso un ritmo de juego bastante bajo, enseñando tarjetas amarillas por mínimos contactos y teniendo un papel bastante cuestionable a lo largo de la segunda mitad. Por ello, el técnico Germán Crespo ha criticado la labor del árbitro, aunque no ha querido entrar en detalles. "Las dos primeras entradas del partido que realizamos son tarjeta, sobre todo la de Farrando. Ha puesto el listón muy alto, pero en la jugada en el penalti pita un mínimo contacto con Puga. Ha habido situaciones que no han estado a favor nuestra, pero no me gusta hablar de los árbitros, aunque hoy nos ha perjudicado", admite un entrenador granadino que se va contento por el trabajo de sus pupilos. "Hoy se ha visto un equipo que ha ido a por los tres puntos. En todo momento hemos llevado una propuesta de juego y hemos sido protagonistas del encuentro. No hemos tenido ocasiones claras en la primera mitad. En la segunda ellos solo han tenido una oportunidad y nosotros hemos tenido ocasiones claras para llevarnos el partido. Siempre se necesita esa suerte que no hemos tenido hoy".

Por otro lado, este partido ante el Tamaraceite significaba su debut de forma oficial como técnico de la primera plantilla. A pesar de tener tan solo cuatro días para diseñar un plan de juego que se asocie a sus ideas, Germán Crespo planificó un once titular con varias sorpresas, haciendo coincidir a Miguel de las Cuevas y Javi Flores en la medular. "He sacado el once que mejor se adaptaba a mi forma de jugar. Se ha hecho un buen partido donde el equipo ha sido capaz de ser protagonista y tener el balón donde queríamos. Tanto Miguel como Javi no solo han estado bien con balón sino que también han trabajado muy bien en defensa. El trabajo y el sacrificio que han hecho ha sido relevante", advierte un granadino que lamenta las ocasiones desperdiciadas por sus chicos a lo largo de la segunda mitad. "Hoy el equipo ha encajado el gol y ha sido la única que han tenido ellos. Esa experiencia que se necesita en la categoría, pues le ha faltado a Puga en el penalti. No he visto ninguna llegada clara suya en la segunda mitad, pero nosotros sí que hemos tenido como la de Alberto. Luego hemos tenido la doble ocasión de Moutinho y Luismi. El gol del Tamaraceite ha llegado cuando mejor estaba el equipo", afirma.

Mientras tanto, este empate deja con pie y medio al Córdoba en Segunda RFEF. A pesar de que las matemáticas dan aún posibilidades, los blanquiverdes se encuentran hundidos después de un partido donde podrían haber conseguido el triunfo. "El vestuario está jodido porque hemos hecho méritos para sacar los tres puntos. Sabíamos el resultado del Sevilla y Cádiz y nos encontramos con que le hemos restado un punto al filial sevillista. Van a pasar muchas cosas de aquí al final. Vamos a la penúltima jornada con opciones matemáticas y a partir de mañana hay que recuperar a la gente. Si hacemos un partido similar al de hoy, podemos llevarnos los tres puntos". Con respecto al papel que han desempeñado los canteranos, Germán Crespo se ha mostrado orgulloso por la labor que han cosechado tanto Puga como Luismi. "El tema de Puga ha sido una apuesta y ha hecho un partido completísimo. Un jugador que es capaz de llegar a la zona de finalización es para felicitarlo. Debuta en casa y en una situación complicada, pero no le ha venido grande. Lo conozco perfectamente y teníamos plena confianza en él. Luismi ha salido en el descanso y nos ha aportado lo que nos faltaba. Hemos tenido superioridad con él y Puga en banda", culmina.