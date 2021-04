Germán Crespo: "Quiero ganar sí o sí"

Con la obligación de ganar a pesar de todas las circunstancias externas. El Córdoba viaja este fin de semana a la Línea de la Concepción para enfrentarse ante una Balompédica Linense que ya ha certificado su presencia durante la próxima temporada en Primera RFEF -principal objetivo de los blanquiverdes a lo largo de la segunda fase-. Sin embargo, el cuadro califal podría saltar al Estadio Municipal de la Línea de la Concepción con el descenso a la cuarta categoría del fútbol español consumado si el Sevilla Atlético logra vencer al Tamaraceite en territorio insular. De no ser así, el plantel cordobés deberá vencer a la Balona y jugarse todas sus posibilidades en una última jornada de infarto. Por ello, el técnico Germán Crespo confía en las matemáticas y viajará a la localidad gaditana con la intención de conseguir los tres puntos, ocurra lo que ocurra en otros encuentros. "Si al final se da el resultado que todos queremos que se, pues dé tendremos un extra de motivación, pero si no se da, tenemos que salir a conseguir la victoria", explica el entrenador en su paso por sala de prensa.

Y es que la situación es muy complicada para un Córdoba que puede saltar al césped del Estadio Municipal de la Línea de la Concepción con una plaza en la Segunda RFEF asegurada. Sin embargo, el técnico Germán Crespo asegura que, pase lo que pase en otros enfrentamientos, sus chicos irán a por la victoria. "Nosotros tenemos que preparar la semana como un partido normal. Jugamos una final y así lo hemos preparado. Independientemente del resultado, nosotros tenemos que ir a ganar el partido. Cuando nos incorporamos al cuerpo técnico, nuestra intención era nueve de nueve, pero como no es posible, le pedimos al grupo hacer siete puntos", añade un granadino que recalca el hecho de que su plantel salga al feudo gaditano con el objetivo de sumar de tres en tres. "No va a cambiar mi planteamiento porque quiero ganar sí o sí. Voy a intentar sacar el mejor once posible para traernos la victoria. Si al final se da el resultado que todos queremos que se dé tendremos un extra de motivación, pero si no se da tenemos que salir a conseguir la victoria".

Por otro lado, las lesiones han sido un lastre a lo largo de la temporada para el Córdoba y esta semana no ha sido menos. Desde el mismo lunes han habido dos jugadores que no están al 100% y dependerá de lo que suceda en las próximas horas para saber si podrán estar finalmente en la convocatoria. "Salvo Alberto del Moral y Puga que tienen molestias, están todos disponibles. Hoy ha sido una sesión más suave en cuanto a carga e intentaremos que mañana prueben para ver si pueden llegar. Parecía que Puga tenía peor pinta pero solo tiene una elongación", apunta un técnico que subraya el compromiso de la plantilla a pesar de los resultados. "El domingo después de hacer un buen partido no conseguimos los tres puntos y el vestuario no está bien. Desperdiciamos una oportunidad, pero a partir del miércoles han tenido una implicación máxima. Llegaremos lo mejor posible al enfrentamiento del domingo". Mientras tanto, Germán Crespo ha admitido que la situación es difícil, pero que intentarán apurar todas sus opciones para estar así la próxima temporada en la Primera RFEF. "Está claro que es complicado porque tienen que fallar en dos partidos consecutivos, pero eso lo sabemos. Nosotros tenemos que ganar los seis puntos. Esperemos llegar a la última jornada con opciones porque la derrota del Sevilla Atlético ante el Cádiz B le habrá hecho daño. Además, se enfrentan ante un Tamaraceite que está muy capacitado. Si tenemos la suerte de llegar así a la semana que viene, por lo menos podremos pelear la última jornada con opciones", asevera.

Aunque el rival que tiene el Córdoba en frente es un hueso duro de roer. La Balompédica Linense certificó la semana pasada su participación en la tercera categoría del fútbol español para el próximo curso y Germán Crespo solo tiene elogios para lo que ha conseguido a lo largo de esta segunda parte de la campaña regular. "Es un equipo que ha quedado campeón de esta fase. Ha ascendido y ha hecho las cosas muy bien. No ha encajado muchos goles y si está ahí es por mérito propio. No tenemos que mirar al rival. Tenemos que ser protagonistas, intentar que lo que se hizo bien ante el Tamaraceite seguir haciéndolo y a intentar ganar", apunta un entrenador que cree que la Balona puede caer en la relajación, aunque tiene motivos para que esto no suceda. "Cuando consigues el objetivo, siempre te relajas. Esta semana habrán tenido miles de actos, pero van a querer ser campeones de grupo. No sabemos si rotarán, pero al final es un equipo que ha conseguido el ascenso y todos los jugadores querrán estar el año que viene, por lo que lo tienen que demostrarlo". Por otro lado, el técnico del primer plantel ha querido recalcar las palabras de su predecesor y apela a que "pueden pasar cosas" siempre y cuando esto no suceda en el encuentro que dispute el Córdoba.