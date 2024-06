Florin Andone abre la puerta al Córdoba CF: “Si asciende y me quieren, será mi primera opción”

Si ya estaba alta la ilusión en el cordobesismo en los últimos, más aún se ha disparado la locura en las últimas horas. No por nada directo del Córdoba CF, sino por unas declaraciones que han levantado de nuevo la imaginación sobre un reencuentro como blanquiverde. En efecto, desde que saliera del club califa allá por la temporada 2015-16, tras la eliminación del equipo en el play off de ascenso a Primera División, la opción de la vuelta de Florin Andone al cuadro califa ha sido un tema que se ha repetido verano tras verano. Es más, seguramente en cada mercado de fichajes desde entonces ha aparecido el nombre del delantero rumano, que desde su marcha ha acumulado una notable trayectoria.

El jugador se forjó como profesiona en el Córdoba CF, donde dio el salto desde el filial hasta asentarse en Primera División, y destaparse precisamente en esa mencionada campaña como uno de los mejores goleadores de la categoría de plata nacional. Después de no poder ascender, y siendo ya el jugador entonces internacional con su selección, el Deportivo de la Coruña llamó a su puerta y Andone no dudó en marchar para seguir cumpliendo su sueño de sumar minutos en la máxima categoría del fútbol nacional. De ahí llegaría un sinfín de equipos, como el Brighton, el Galatasaray, el Cádiz (de nuevo en Primera), Las Palmas y el Eldense, en estos dos últimos casos en Segunda División, además de varias duras lesiones que impidieron que tuviera un protagonismo mayor.

Y es que en la mente del jugador ha estado siempre el hecho de competir en una categoría profesional, lo que ha hecho que los caminos no hayan podido volver a juntarse de nuevo. Es más, en una entrevista en el programa Zona Blanquiverde, del compañero Nacho Serrano, Florin ha reconocido que la pasada campaña tuvo una oferta de cuatro años del Córdoba CF, y que llegó a hablar con Juanito y con Iván Ania. “Quiero al Córdoba CF con locura, pero les dije que quería jugar de profesional. Y era mucho más dinero que lo del Eldense, y dije que no, por jugar de profesional. Aquí firmé un año y por una mierda de dinero. Y con lo que es el club, que el Córdoba está mil veces más arriba”, ha subrayado. Además, el jugador ha reiterado que en su carrera tiene “dos clubes que me han marcado especialmente, que son el Córdoba CF y el Depor, pero quizá más el Córdoba porque fue en mis inicios y la gente me muestra muchísimo cariño. Cuando veo ese escudo siempre es como una alegría, yo he seguido siempre al equipo”.

De este modo, a las puertas del play off final de ascenso de vuelta a la Segunda División, el amor entre el Córdoba CF y Florin Andone puede estar de nuevo más cerca que nunca. “Si el Córdoba CF asciende a Segunda División, tanto en España como fuera, será mi primera opción. Siempre que el club me quiera, obviamente. Por mi parte no hay ninguna duda. Estoy esperando que suba el Córdoba como si no hubiera un mañana. Me encantaría volver a Córdoba. Creo que puede ser el año en que nos volvamos a juntar”, ha reiterado el futbolista en dicho programa, lo que ha despertado un enorme interés por parte de centenares de aficionados que sueñan de nuevo con volver a ver al delantero de blanco y verde. El primer paso para ello comenzará a obrarse este mismo domingo. Todos estarán muy antes, incluso Florin.