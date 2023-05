Los equipos andaluces cogen protagonismo en Primera RFEF

Una vez que la temporada regular ha llegado a su fin, la Primera RFEF sigue cogiendo forma y ya son 29 equipos los que están confirmados en la categoría de bronce para la próxima temporada. Como no podía ser de otra forma, y como se sabía ya desde hace algunas semanas, el Córdoba CF será uno de ellos, pero no estará solo en Andalucía, puesto que la comunidad autónoma será, casi con toda seguridad, la que más equipos contenga de la categoría con un total de seis. Pese a ello, aún faltan por completar un total de once plazas, provenientes de los play offs de ascenso tanto de Segunda RFEF, en el que promocionarán los campeones, como de promoción a Segunda División, en el que los perdedores se mantendrán en el tercer escalón del fútbol español.

De esta manera, si hace dos semanas eran once los equipos confirmados para la Primera RFEF, ahora, con la conclusión de la temporada regular, ya son 29. En ese momento, a falta de dos jornadas por disputarse, el tercer escalón ya contaba con Córdoba CF, AD Mérida y Sabadell como seguros, además de los descendidos desde Segunda División, Ponferradina, Ibiza y Lugo, y los campeones de los cinco grupos correspondientes a Segunda RFEF, Arenteiro, Sestao River, Teruel, Antequera y Melilla. Ahora, con el descenso del Málaga, ya se saben todos los equipos que hasta el momento provendrán de otras categorías, a falta de conocer los resultados finales de los play offs.

Por otro lado, son 17 equipos los que se mantendrán en Primera RFEF. Correspondientes al Grupo I, serán Linares Deportivo, Unionistas de Salamanca, Cultural Leonesa, Fuenlabrada, AD Ceuta, San Fernando, Rayo Majadahonda y Algeciras, mientras que en el Grupo II permanecerán en la categoría de bronce Real Murcia, Osasuna B, Gimnàstic de Tarragona, SD Logroñés, Cornellà, Intercity, Real Unión Club, Atlético Baleares y Alcoyano. Con todos ellos, ya son un total de 29 equipos confirmados en la categoría, una categoría en la que Andalucía tendrá especial relevancia con sus seis conjuntos: Córdoba CF, Linares Deportivo, Antequera, Málaga CD, San Fernando y Algeciras.

Así, los once equipos restantes provendrán de los play offs de ascenso. Por un lado, la promoción a Segunda División tan solo la lograrán dos equipos más además de los campeones, por lo que seis equipos se mantendrán en Primera RFEF. En la terna estarán Alcorcón, Real Madrid Castilla, RC Deportivo de La Coruña, Celta B, Eldense, CD Castellón, Barcelona Athlètic y Real Sociedad B, de los que tan solo dos promocionarán a la plata. Mientras tanto, desde Segunda RFEF tan solo ascenderán cinco combinados más, en una terna en la que, tras la primera ronda, ascenderán los ganadores de los siguientes cinco duelos: Navalcarnero - Tarazona, Atlético B - UCAM Murcia, Alavés B - Atlético Sanluqueño, Real Avilés Industrial - Granada B y Recreativo de Huelva - Cacereño.

Una vez se confirmen todos los equipos que compondrán el mapa completo de la Primera RFEF, será el turno de dilucidar por qué organización optará la Real Federación Española de Fútbol para establecer la división de grupos en el tercer escalón del fútbol español. Cabe recordar que este año, la división estaba realizada por una línea imaginaria que partía la península ibérica en una diagonal desde el noroeste hasta el sureste. Sin embargo, viendo la cantidad de equipos que hay ahora mismo, aún no se descarta que esta división varíe a una más convencional entre norte y sur aunque, a la postre, serán los propios equipos los que elijan con sus votos cuál es más conveniente para cada uno de ellos.