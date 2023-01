La enfermería del Córdoba CF, preparada para San Fernando

Un inicio de año tranquilo, aunque pronto la acción entra en escena. Tras un final de 2022 un tanto irregular y con la noche de Reyes en el horizonte, el Córdoba CF encara la primera semana de trabajo del 2023 con la mirada puesta en el próximo encuentro regular ante el San Fernando. Dicho conjunto gaditano ha realizado ya sus primeros movimientos del mercado invernal, comenzando por el relevo en el banquillo donde el exblanquiverde Pablo Alfaro amenaza de manera directa al conjunto dirigido por un Germán Crespo que, a pesar de las sanciones y de los contratiempos físicos, tendrá a prácticamente la totalidad de su plantilla disponible para el mencionado duelo.

El Córdoba CF y una ambiciosa lista de deseos para el nuevo año

En primera instancia y comenzando por las malas noticias, el entrenador nazarí no podrá contar con uno de sus pilares más fundamentales y quien le da criterio al juego califa, sobre todo cuando la filosofía no termina de plasmarse sobre el terreno de juego. Javi Flores, por el momento, es duda para el duelo ante el San Fernando de este próximo domingo en tierras gaditanas. El futbolista cordobés ha completado la totalidad de las sesiones en El Arcángel, recibiendo tratamiento específico y haciendo que el cuerpo técnico pueda decidir que se quede fuera de la convocatoria para así no correr riesgos de cara a siguientes choques.

El lado positivo de la vuelta al césped es el retorno de uno de los jugadores más importantes del curso pasado y que se consolidó en su posición, siendo un puñal en ataque, aunque una lesión truncó toda su progresión vistiendo la blanquiverde. Año nuevo, vida nueva como diría aquel. Ekaitz Jiménez ha retornado a los entrenamientos realizando parte de las sesiones con el grupo y, a pesar que también ha completado este trabajo de manera individual, podría estrenarse en una convocatoria. El jugador vasco ha estado ausente en una lista desde que el Córdoba CF consiguió ese meritorio ascenso al tercer escalón del fútbol español.

Entretanto, Germán Crespo tampoco podrá contar con Dragisa Gudelj para el enfrentamiento ante el San Fernando, ya que el defensor califa finalizará este domingo su sanción después de la expulsión frente al Pontevedra y que le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante tres duelos consecutivos. Además, Germán Crespo sigue sufriendo la baja de Manolillo, aunque la entrada a la normalidad de Ekaitz Jiménez vislumbra un camino más positivo para una plantilla que, poco a poco, va vaciando la enfermería de manera definitiva.