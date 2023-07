Dragisa Gudelj: “Me siento muy orgulloso de volver con la camiseta del Córdoba CF”

Un futbolista hecho de otra pasta y que ha demostrado que sus ganas de vivir estaban por encima de cualquier otra cosa. Dragisa Gudelj ha vuelto a la disciplina futbolística poco más de tres meses de sufrir un desvanecimiento en el encuentro del Córdoba CF ante el Racing de Ferrol que encogió el corazón de todo el mundo. Aun así, la fuerza del defensor serbio-neerlandés ha sido increíble y poco a poco ha logrado pequeños pasos para retornar al terreno de juego. De hecho, esta vuelta no se concebía sin portar una elástica blanquiverde y la entidad cordobesista ha logrado la renovación de un defensor que, durante la jornada del jueves, ha tenido un acto por su ampliación de contrato en las oficinas de San Rafael Motor BMW.

Por su parte, el gerente de este concesionario, Antonio Barbero, ha agradecido a todos los asistentes y ha recalcado que hoy era un dia muy especial. “Seguro que le va a ayudar para ser un gran jugador y estoy seguro de su éxito”. Entretanto y en representación del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado de la entidad blanquiverde, ha subrayado que vuelve un “guerrero”. “Dragi está con nosotros. Estamos muy felices de tenerte de vuelta y muy orgulloso porque has afrontado esto con una entereza y con una fortaleza tremenda. Estamos seguros de que esto te va a ayudar en tu plano personal y en tu plano profesional. ¿Has visto cómo te ha acogido la afición? Ya no solo por tu calidad futbolística, que eso creo que está fuera de toda duda, sino por lo que aportas con tu personalidad, con tu carisma fuera del césped. Además tenemos un plus añadido que vas a portar el número ocho, el más importante de nuestra historia porque lo llevaba Juan García Juanín. Así que yo creo que lo tienes todo para que esto vaya estupendamente y sea un éxito para todos. No tenemos ningún informe médico que desaconseje tu reincorporación. Vas a estar perfectamente monitorizado y controlado por los doctores. Creemos que estás ahora mucho más seguro de lo que estabas antes. Estamos para ayudarte, para apoyarte. No te puedo decir bienvenido porque a lo mejor me lo tendrías que decir tú a mí”.

Una vez terminada esta intervención, Dragisa Gudelj ha tomado la palabra para agradecer, en primer lugar, el cariño que ha cosechado en los últimos meses y que le ha servido para pasar una época muy difícil. “Tengo muchas ganas de empezar, echaba de menos toda la gente del club. Entonces, ya estoy pensando solo en positivo y empezar ya nueva etapa. He pasado unos meses bastante duros. Era un momento en el que pensaba que no podía estar aquí. La gente, la familia, amigos, a la afición... me han ayudado para estar aquí de vuelta y volver más fuerte que nunca”. Por otro lado y visiblemente emocionado, el defensor ha querido acordarse de su familia. “Me han ayudado mucho. Ser tan positivo y yo tengo que dar también las gracias a la gente que estaba cerca de mí, mi familia, el club, que estaban ayudándome y yo creo que me ha ayudado también que soy de Serbia y ahí hemos pasado cosas muy duras. Seguro que me ha ayudado bastante estar aquí pero lo pasé y me ha ayudado muchísimo para crecer como persona y como jugador”.

Entretanto, las ganas y la intensidad de Gudelj llegaban a tal punto de que, estando en el hospital, quería saber en qué jornada podía volver de la temporada pasada, pero pronto vio que eso era “irreal”. “Después cuando llegué a casa lo vi todo porque me han enviado imágenes de los vídeos e imágenes de reacciones de mi familia, de la gente, del club. Y ahí lo pasé bastante difícil pero bueno, ya estamos aquí y muy feliz de volver ya con el equipo desde el primer día. Me siento muy bien”. Ahora, espera tener sus primeros minutos desde este mismo viernes. “A lo mejor va a ser un poco pronto para jugar. A lo mejor voy para un par de minutos pero yo me siento muy bien. Estoy entrenando casi todo con el equipo y tengo mucha confianza que eso para mí sería importante y la confianza que noto en el campo me da las ganas de ir a más”.

Asimismo, Dragisa Gudelj ha comentado que vivir con el aparato, en un primer momento, era muy raro, pero que ahora ni siquiera lo nota. Unos meses que ha sido crucial la aportación de Christian Eriksen, jugador del Manchester United, además de su hermano Nemanja Gudelj. “A Eriksen le tengo que dar las gracias porque me ha ayudado muchísimo durante esos meses. Me entendía exactamente como persona. Sigo en contacto con él y me ayudó mucho. Mi hermano lo pasó muy mal, pero podía sacar sus emociones a un lado y ayudarme lo máximo posible. Es algo que siempre se queda en la cabeza y él estaba en la selección cuando me pasó, pero sí que me ayudó muchísimo durante todo el tiempo”. Aun así, el defensor blanquiverde quiere vivir el presente, se siente “orgulloso” de volver con la “camiseta del Córdoba” y no descarta, incluso, ser capitán este curso. “Pues si me gustaría claro que me gustaría ser capitán. Sin el brazalete ya me he sentido líder del equipo desde el campo. Cuando hemos tenido a Javi como capitán, yo creo que el equipo sentía mi apoyo como líder en el campo. Obviamente sería un orgullo para mí ser capitán del Córdoba”, ha culminado.