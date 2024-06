Cordobesismo en la piel con un fondo solidario

El fútbol, como ya se sabe, también tiene esa vía de aunar sentimientos solidarios. No es solo deporte, no es solo marcar un gol, no es solo ver a tu equipo en el estadio. Es una ilusión, unas ganas, una palpitación. Un sentimiento de comunidad que traspasa cualquier lógica posible. Es por ello que las iniciativas benéficas siempre son bienvenidas. Y una de ellas la ha tenido recientemente el tatuador cordobés conocido en X como @Rgarciachato, un reconocido cordobesista que a lo largo de los últimos años se ha hecho más viral si cabe en redes sociales por tatuar a no pocos jugadores del plantel blanquiverde, tales como Gudelj, Albarrán o Carracedo.

Recuerdos de un tatuaje especial para Carlitos albarran!

Allá por diciembre si no recuerdo mal.

En ese rato le dije que íbamos a subir ,y así fue!!

Gran jugador y mejor persona !! pic.twitter.com/8REeHscwsL — @Rgarciachato (@Rgarciachato) June 26, 2024

En este sentido, a raíz del optimismo generado tras el ascenso, este ha querido poner en marcha una campaña que conjuga el tatuaje, el cordobesismo y la solidaridad. “Cordobesismo en piel y dona una sonrísa”, es el lema de la campaña, en la que podía participar todo aquel interesado en tatuarse la piel con algo relacionado con el Córdoba CF. De este modo, todo lo recaudado irá destinado a labor social y a la compra de jueguetes para las próximas navidades. El impulsor de la iniciativa subrayó que los mismos “serán entregados a niños y niños en su propio estudio o en una asociación”.

Una vez conocida la campaña, que tendrá lugar el próximo lunes 1 de julio entre las 10:00 y las 21:00, el tatuador recibió un aluvión de peticiones. Es más, reconoció en sus redes sociales que “es imposible meter a más de 50 personas en un día”. Por tanto, será al menos medio centenar los que participen, aunque son muchos otros los que se han quedado en lista de espera. Además, con el fin de poder cumplir con todas las solicitudes, este puntualiza que “esto es benéfico y que son tatuajes simples”, ya que “no puedo hacer 20 escudos realistas en un mismo día. Cada escudo del Córdoba CF lleva un mínimo de dos o tres horas”.