Willy sigue a lo suyo

Un oasis en medio de tanto desierto. La temporada para el Córdoba no está siendo la mejor ni mucho menos. De hecho, la entidad blanquiverde tiene cuatro partidos por delante para evitar caer a la cuarta categoría del fútbol español -lo que hoy significa Tercera División-. Una campaña que ha sido catalogada como un auténtico fracaso para afición, jugadores e incluso una directiva que realizó autocrítica hace unas semanas con la intención de que el rumbo cambiase radicalmente, aunque se ha visto finalmente que no ha sido así. Sin embargo, no todo son malas noticias en el ámbito califa. Y es que Willy Ledesma sigue anotando tantos y ya acumula siete en la temporada liguera. Su último gol no valió para conseguir la victoria ante la Balompédica Linense (1-2), pero sí para refrendar su buen estado de forma.

Un ex del Extremadura que no empezó de la mejor manera en el Córdoba. Tras lesionarse y posteriormente ver cómo se suspendía su primera temporada en la provincia andaluza después de la llegada de la Covid-19 a la sociedad española, el delantero quería ser importante en el club blanquiverde, aunque no terminaba de conseguir el protagonismo que tanto ansiaba. De hecho, el técnico Juan Sabas apostó inicialmente por un Piovaccari que fue el goleador en la primera jornada ante el Lorca Deportiva (1-0) y fue nuevamente titular frente al Yeclano Deportivo. En cambio, y dadas las características de aquel encuentro, el entrenador madrileño dio entrada a los dos arietes de referencia desde el minuto uno y Willy inauguró su cuenta anotadora en la segunda parte en el Estadio Municipal de la Constitución. Este gol sentó muy bien a un futbolista que volvió a ver puerta cinco jornadas después en un partido trascendental para las aspiraciones de los blanquiverdes.

El Córdoba, después de la mala dinámica cosechada por Juan Sabas y con Pablo Alfaro ya en el banquillo, viajaba hasta Murcia para enfrentarse a un rival directo por conseguir meterse entre los tres primeros puestos del Grupo IV-B. Por ello, los califas debían conseguir una victoria que significase un punto de inflexión en la temporada y finalmente fue así. Willy Ledesma se vistió con la capa de superhéroe, anotando el gol decisivo para que los blanquiverdes asaltaran el Estadio Enrique Roca y consiguieran tres puntos de oro (0-1). Esta jornada en tierras murcianas fue, a la larga, crucial para un club andaluz que logró encadenar cuatro triunfos consecutivos. En esta racha, el equipo cordobés venció a dos plantillas de superior categoría, entre ellas un Getafe de Primera División que se vio superado por las ganas de los locales y que fue incapaz de hacer frente al buen gol de cabeza de Willy Ledesma en los compases iniciales del encuentro.

Aun así, el tramo invernal no sentó del todo bien al Córdoba a pesar de que Willy Ledesma seguía a un nivel altísimo. De hecho, el delantero pacense fue el goleador en la victoria del conjunto blanquiverde ante el Lorca Deportiva (1-0) y fue el encargado de evitar la derrota frente al UCAM Murcia (1-1) y Real Murcia (2-2) -anotando un doblete al plantel pimentonero-. Sin embargo, la entidad seguía en caída libre hasta que en la última jornada de la primera fase no fue capaz de vencer al Betis Deportivo (1-2) y fue relegado a una segunda parte de la temporada donde debía luchar únicamente por alcanzar la Primera RFEF. Aún así, y tras un parón donde no pudo ver puerta, el ariete volvió a aumentar su cuenta goleadora, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante la Balompédica Linense (1-2). Un delantero que ha mostrado un alto nivel a lo largo de la presente temporada y es de lo más destacado del club cordobés en una campaña fatídica para sus intereses.