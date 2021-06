El Córdoba CF SAD señala una deuda de 1,4 millones por parte de UFC

Desde el pasado miércoles cuenta con una hoja de ruta establecida. No es otra que el convenio de acreedores. Aunque éste todavía ha de ser aprobado por la junta, para lo que no cabe más que esperar hasta el 15 de septiembre. Ésta es la fecha fijada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 para una cita clave de cara a su futuro. Lo cierto es que la propuesta realizada por la propia sociedad muestra no pocos detalles de interés acerca de la situación del Córdoba CF SAD. Tras los revisados por este periódico en días anteriores, uno de ellos es la consideración de una deuda de algo 1,4 millones de euros -algo más es en realidad- por parte de Unión Futbolística Cordobesa (UFC). Al respecto, el documento recoge una reclamación hecha por el administrador concursal y también un doble acuerdo entre éste y los gestores del Córdoba CF.

Para ser más exactos, la SAD cifra en 1.434.405,66 euros el importe global que, según apunta en su convenio de acreedores, debe abonar UFC. La cuantía corresponde a la suma de tres, expuestas de forma individual en el epígrafe ‘Acción de cumplimiento del reconocimiento de deuda de la Unión Futbolística Cordobesa’. Forma parte el mismo de un punto más amplio, denominado ‘Contingencias judiciales a favor de la sociedad’ y referido a diversas opciones de ingreso por medio de actuaciones jurídicas. Esto es, a otras posibles líneas de saneamiento de la sociedad. De vuelta al mantenimiento de esta postura, una de las partes del todo es perfectamente conocida desde el pasado mes de marzo. Entonces se supo que el administrador concursal, Francisco Estepa, había reclamado 581.113,41 euros.

El requerimiento, del que informó CORDÓPOLIS el día 24 del citado mes, lo era por el pago de una deuda a la Agencia Tributaria por parte de LaLiga. Según señaló Estepa en un informe la patronal atendió dicho compromiso, que correspondía a una falta de abonos del IVA del tercer trimestre de 2019. Quiere decir que el débito se contrajo en la etapa de Jesús León como propietario y presidente del Córdoba CF SAD. La cifra era de 450.000 euros, pero lógicamente creció como consecuencia de las demoras. Y esto es lo que viene a explicar en su texto la entidad, que relata que “la administración concursal mantiene que, conforme al contrato de compraventa de la unidad productiva, la Unión Futbolística Cordobesa SAD debe abonar al Córdoba Club de Fútbol SAD la cantidad de 581.113,41 euros”.

“Cantidad que resulta del importe que abonó la LFP (LaLiga) a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria el 16 de octubre de 2020”, se precisa en el convenio, que por ahora es tan sólo propuesta. “No obstante lo anterior, la Unión Futbolística Cordobesa SAD entiende que no le corresponde dicha obligación de pago”, concluye el párrafo de este asunto. La sociedad al frente del Córdoba CF desde diciembre de 2019, y más si cabe desde septiembre de 2020 -ya con firmeza jurídica-, ya insistió en marzo que el débito era única y exclusivamente de la entidad original. De ahí que su posición fuera la de esperar un pronunciamiento al respecto por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1. Ahora la cuantía se incluye en el posible documento vehículo del proceso concursal del Córdoba CF SAD.

La cantidad ya conocida aparece en la tabla de los llamados activos contingentes, no así las otras dos añadidas. El motivo es que las siguientes cifras están teóricamente aceptadas, así como asegurado su cobro. La suma de ambas alcanza los 853.292,25 euros. Por un lado, se recuerda que “conforme a lo acordado en el documento suscrito entre la administración concursal y la UFC […], la Unión Futbolística Cordobesa SAD se obliga a atender deudas vencidas del Córdoba Club de Fútbol SAD por importe de 570.495,93 euros”. A continuación, y con mismo inicio argumental, el convenio indica que “corresponde a la Unión Futbolística Cordobesa SAD abonar a la AEAT (Agencia Tributaria) la deuda del Córdoba Club de Fútbol SAD por las retenciones e ingresos a cuenta derivadas del rendimiento del trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2019, que ascienden a 282.796,32 euros”. El entendimiento legal en este sentido, ante notario, está fechado el 22 de abril de 2021. De esta forma, la cuantía que pretende el Córdoba CF SAD como derecho ante la entidad presidida por Javier González Calvo supera los mencionados 1,4 millones de euros, previstos también dentro del plan de viabilidad en sus distintos escenarios -según ascensos del nuevo club que llene de actividad a la antigua SAD-.