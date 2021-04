El juez requiere información al administrador concursal del Córdoba CF SAD

A la multitud de cuestiones pendientes se suma en las últimas fechas una más. Ésta, de nuevo, en relación a la anterior sociedad pero con interés también para la nueva. Se trata en esta ocasión de un nuevo capítulo dentro del difícil concurso de acreedores del Córdoba CF SAD, que estuviera ya al final de la fase común y, por ende, ante una próxima apertura de la etapa destinada al convenio. Pero el proceso se ralentiza por el momento después de que el juez encargado del mismo, Fernando Caballero, aceptara una petición de la propia entidad -en manos de Azaveco (Carlos González) en aspecto mercantil- para requerir información al administrador concursal, Francisco Estepa, en relación a diversos puntos de sus textos definitivos (Informe Concursal). El magistrado, desde Mercantil número 1 cabe recordar, solicita por tanto documentación antes de continuar con el procedimiento.

La situación se produce mediante providencia de Fernando Caballero firmada el 8 de abril, y esto es el pasado jueves. En la misma, a la que ha tenido acceso Cordópolis, el juez determina que “procede atender a la petición de información y documentación interesada en dicho escrito y requerir a la administración concursal para que aporte dicha información y documentación en el período de diez días”. El escrito al que hace referencia es, en efecto, un texto presentado por el propio Córdoba CF SAD unos días atrás, en concreto el 5 de abril. Dicho documento, también recogido por este periódico, concluía con la solicitud ya expuesta y con la pretensión también de la suspensión del plazo para impugnar los textos definitivos del administrador concursal y también para el dictado del auto de fin a la fase común y apertura de la de convenio.

Precisamente esta última petición, unida con la primera, es la que tiene aprobación del juez, que sin embargo considera que “no procede atender a dicha pretensión de suspensión de plazo para impugnar los textos definitivos”. Sea como fuere, Francisco Estepa recibió el requerimiento de Fernando Caballero para presentar determinados detalles como base de su Informe Concursal. A modo de contexto, antes de continuar con el asunto, es necesario señalar que el administrador concursal del Córdoba CF SAD entregó en el tramo final de marzo sus textos definitivos. En ellos establecía un pasivo de 13.061.880,56 euros, tal y como informaron diversos medios en su día, y un activo de 1.861.502,46. Todo ello tras la lógica inclusión de la unidad productiva que adquirió en diciembre de 2019 Unión Futbolística Cordobesa (UFC), valorada, como también se apuntó con anterioridad, en 6.660.288,51 -más del doble de la cantidad de tres millones que hubo de consignarse en la Ciudad de la Justicia-.

Expuestos los datos económicos principales, el Córdoba CF SAD requiere información al considerar que se da “un desfase superior a siete millones de euros” en el pasivo, y esto es en los créditos concursales. Si bien, para que se entienda, la administración concursal cifra en 11.817.718,36 euros la deuda a dirimir en el proceso. De vuelta a la razón esgrimida por la anterior sociedad, que cabe recordar no tiene actividad desde la compraventa de su unidad productiva, ésta se fundamenta en que en los textos finales de Francisco Estepa “se incluía en su Informe General una unidad productiva con un valor de 6.660.288,51 euros, ya realizada a fecha de dicho informe, e iría a disminuir la lista de acreedores en igual importe y pasaría, por tanto, de 12:602.787,26 a 5.942.498,69 euros”. “Sin embargo, los créditos concursales no sólo no han disminuido en dicho importe sino que han pasado a ser 13.061.880,56”, indica el escrito.

Según el documento de la sociedad, presentado al Juzgado de lo Mercantil número 1 como corresponde, esta situación se da en los textos definitivos sin que “se desprenda justificación alguna”. En este punto es necesario precisar que desde la administración concursal se plantearon dos escenarios: uno con la consolidación de la venta de la unidad productiva y otro, sin que esto sucediera. Así, el Córdoba CF SAD asevera que “es evidente que resulta absolutamente imprescindible que la administración concursal aclare en este momento estas discrepancias”, máxime, afirma, cuando “la concursada está intentando presentar una propuesta de convenio”.