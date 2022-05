El Córdoba CF y otro récord en la retina

Esto va llegando a su final. Uno más plácido de lo habitual a orillas del Guadalquivir. Y es que prácticamente todo han sido alegrías en el seno del Córdoba CF durante la temporada 2021-22. Un curso cuyo plan ha salido a la perfección, cumpliendo todos los objetivos previstos y alcanzando multitud de registros históricos para la entidad. El balance principal deja un ascenso a Primera RFEF y una Copa Federación como grandes logros de la plantilla de Germán Crespo, que afronta las últimas jornadas del torneo doméstico sin presión alguna, aunque con la ambición de seguir ampliando un legado para el recuerdo. En efecto, la consecución de la promoción matemática a falta de un mes para concluir el campeonato dejó una absoluta tranquilidad en la plantilla califa, que ha encarado las siguientes jornadas con la tranquilidad de saber que su propósito principal ya estaba conseguido. Y aún así, el rendimiento prácticamente no ha bajado, pues desde aquel momento, y teniendo en cuenta que el ascenso se obró en el descanso del duelo ante el Mérida, el balance para los cordobesistas es de dos victorias y un empate. Y aún restan dos encuentros más para cerrar la liga.

Dos partidos realmente complejos y en los que los blanquiverdes actuarán de jueces ante dos equipos que tienen todavía abierto el desafío de clasificarse para el play off. Pero la ambición no debe cesar en las filas califas, pese a todas las circunstancias físicas y mentales, y ha sido el propio técnico granadino el encargado de asegurar en continuas ocasiones que desean más. Y el reto más cercano tendrá lugar este próximo domingo (12:00), cuando el Córdoba CF reciba en El Arcángel a la AD Ceuta en el último compromiso de la temporada como local. Uno que puede certificar un récord más para el equipo, y ese no es otro que sellar el curso con pleno de victorias en el feudo ribereño, sumando además las dos que se obtuvieron en la Copa RFEF. Sin duda, ese es el gran reto actual de los califas, que pretenden dar una última alegría a su afición antes de despedir la campaña en el reino cordobesista.

Con todo, precisamente ese triunfo traería consigo otro hito desbloqueado en la historia califa. En efecto, el transcurso ha sido prácticamente impecable, ya que el Córdoba, entre Liga y Copa, tan solo ha cedido dos derrotas y siete empates, además de la caída sufrida frente al Sevilla FC en la Copa del Rey. Los puntos que se ha dejado en el camino siempre han sido en competición doméstica, y una de las derrotas, además, se produjo en los despachos por alineación indebida. Igualmente, el paso triunfal ha sido, en la mayoría de los casos, incuestionable, con continuas y contundentes goleadas que evidenciaban una absoluta superioridad del Córdoba con respecto a sus adversarios. Es por ello que la entidad tiene ante sí el reto de ser la más productiva en cuanto a triunfos.

Hasta el momento, los blanquiverdes acumulan 28 victorias, teniendo en cuenta las 23 sumadas en Segunda RFEF y las 5 de la Copa Federación. Ya en su día se mejoraron registros de hace más de dos décadas, en concreto, de la temporada 1996-97, y este mismo domingo se podría, incluso, mejorar la cifra más abultada de su historia. Así es, según los datos del compañero de @laligaennumeros, el récord cordobés se sitúa en 29 triunfos oficiales, cosechado en la temporada 1984-85, tras obtener 26 en el campeonato regular de Tercera División y otros tres más en el play off de ascenso a Segunda B. Otro muro que quieren derribar los de Germán Crespo. Como mínimo, igualarlo está alcance de su mano.