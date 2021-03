Destino Segunda A (17): una última esperanza

Dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál prefiere uno conocer primero? Ni la una, ni la otra pueden pensar los aficionados. Y no es para menos pues la situación difiere en mucho -o más bien en muchísimo- de la imaginada o proyectada antes del inicio de la temporada. La cara de la moneda, el apunte positivo, es que el Córdoba mantiene aún su aspiración de optar al ascenso a Segunda A después de superar, no sin esfuerzo, a El Ejido 2012 (0-1). Con estos tres puntos, el conjunto blanquiverde permanece dentro de la pelea por una de las tres primeras posiciones del Grupo IV-B de Segunda B. De hecho, está igualado con el tercer clasificado, el Sevilla Atlético, y a sólo tres del líder y el segundo, que son, respectivamente, el UCAM Murcia y el Linares Deportivo. Así, el equipo dirigido por Pablo Alfaro -más sus seguidores- mantiene una última esperanza de no perder el primer tren con destino el fútbol profesional.

Sin embargo, y éste es el dato negativo, el cuadro califal disfruta de escasas opciones reales de obtener una de las seis plazas -tres del Grupo IV-A y otras tres del propio- de la fase por el play off. Ésta es la cruz de la moneda, con la que tan acostumbrada está la afición del Córdoba a encontrarse. Básicamente porque, lejos de lo que predijo Pablo Alfaro alguna comparecencia pública atrás, no hubo sorpresas durante este fin de semana. Y eso que el UCAM Murcia no logró pasar del empate ante el Real Murcia (1-1) y el Linares Deportivo terminó goleado en su visita al Betis Deportivo (4-0). Pero ninguno de estos resultados favorece en verdad al cuadro califal debido a que no tiene gol average ganado ante ninguno de los aparentemente perjudicados. Por su parte, el Sevilla Atlético cumplió con su deber y superó, con creces además, al Lorca Deportiva (0-4). Para resumir, al equipo de El Arcángel sólo le vale en la última fecha lograr otra victoria y aguardar que el filial de Nervión no sume de tres.

Deberes hechos y por hacer

La penúltima jornada de la primera fase de este atípico pero emocionante curso dentro de Segunda B deparó, más allá de un solo aplazamiento -el del duelo entre el Racing de Ferrol y el Guijuelo-, otras siete clasificaciones para el tramo competitivo por el play off. Aseguran sus posiciones en este sentido, sin esperar al final, el Zamora (I-A), el Valladolid Promesas (I-B), el Nàstic (III-A), el Barcelona B (III-A), el Villarreal B (III-B), el Alcoyano (III-B) y el Algeciras (IV-A). Todos estos conjuntos se suman a: Burgos y Cultural Leonesa (I-B), Tudelano y Calahorra (II-B), Ibiza (III-B), San Sebastián de los Reyes (V-A) y Badajoz (V-B). Lo cierto es que la última fecha de la división de bronce se encara con más de la mitad de los lugares de privilegio por repartir. Porque son 14 las entidades que ya tienen pasaporte pero 16 los billetes que deben obtenerse. Cabe reseñar, por otro lado, que en dos subgrupos faltan encuentros -no a todos los rivales- y no uno por aquello de que son impares.

Primeras decepciones confirmadas

Suena a tópico. En realidad lo es. Pero no deja de ser cierta la premisa, y mucho más en esta temporada de transición dentro de la categoría. La Segunda B es complicada, por encima de lo que muchos puedan pensar. Y de la falta de esta percepción suelen surgir grandísimas decepciones. Como las confirmadas durante el fin de semana. La más clara de todas es la de uno de los descendidos de Segunda A, que ya sabe que el objetivo a partir de ahora es contar con una plaza en Primera RFEF -o Segunda B Pro en su origen-. Se trata del Numancia, que observa cómo el Valladolid Promesas logra la última plaza de fase por el play off de su grupo, el I-B. Mientras, el Deportivo y el Racing de Santander viven situaciones igual de difíciles -o más incluso- que la descrita para el Córdoba y el Extremadura, como cuarto caído de la división de plata, trata de mantener su segundo puesto a toda costa. En cuanto a lamentos, no es menor el de un histórico como el Hércules. No en vano, la escuadra del José Rico Pérez también se despide -un año más pero por anticipado- del fútbol profesional al adjudicarse tanto el Villarreal B como el Alcoyano las dos últimas posiciones en juego del Grupo III-B.

Los que se encuentran en cabeza…

Más allá de los casos mencionados, otros equipos están virtualmente clasificados. No obstante, tienen que garantizar su presencia en la segunda fase en la vía del ascenso en la última jornada -o en las dos últimas si compiten en subgrupos impares-. Como el ejemplo, doble además, más cercano al Córdoba se halla al UCAM Murcia y el Linares Deportivo en el Grupo IV-B. En realidad, como mal mayor sólo uno de los dos puede quedarse sin plaza. Y eso siempre que se produzca una hecatombe para cualquiera de ellos. También lo tienen hecho, entre comillas por supuesto, el Unionistas en el I-A y el Real Madrid Castilla en el V-A. Al tiempo, el Deportivo, el Racing o el cuadro califal procuran ganar en un partido -con mirada a otros- lo que perdieron en los anteriores. Así, los conjuntos que se encuentran en cabeza son -con puntos entre paréntesis y en los casos que así sea señal de un partido menos-…

· I-A: Zamora (30), Unionistas (29), Celta B (27)

· I-B: Burgos (36), Cultural Leonesa (28), Valladolid Promesas (27)

· II-A: Amorebieta (37), Real Sociedad B (34), Athletic B (33, -1)

· II-B: Tudelano (33), Calahorra (33), Logroñés (26)

· III-A: Nàstic (32), Barcelona B (32), Andorra (29)

· III-B: Ibiza (37), Villarreal B (28), Alcoyano (28)

· IV-A: Algeciras (32), San Fernando (28), Sanluqueño (28)

· IV-B: UCAM Murcia (30), Linares Deportivo (30), Sevilla Atlético (27)

· V-A: San Sebastián de los Reyes (34), Castilla (31), Internacional (29)

· V-B: Badajoz (38), Extremadura (28), Villanovense (26)