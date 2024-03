El Córdoba CF elige creer en Castalia

Un duelo que no se vivía con la intensidad que se merecía en la parcela blanquiverde. El Córdoba CF ha vivido unos años donde su actualidad más inmediata estaba en los despachos y no en lo que pasaba en los terrenos de juego. De hecho, su supervivencia se manejó en los juzgados más allá de la categoría que estaba disputando. Es por ello que los califas visitaron Castalia sin ningún tipo de miedo, con más de 300 espartanos cordobesistas que se dejaron el alma tras más de seis horas de viaje. Aun así, eso no te garantizaba nada y los chicos dirigidos por Iván Ania tenían que dar un paso al frente si querían luchar el ascenso directo ante el CD Castellón.

Para muchos un partido más, pero por dentro de todos los aficionados cordobesistas se notaba un duelo especial, una auténtica final a mediados de marzo. Es por ello que el ambiente de fútbol en Castalia era inmejorable, con un Castellón que salió en los primeros 15 minutos tal y como se le esperaba: con ganas de adelantarse en el marcador y olvidar las malas sensaciones cosechadas ante San Fernando y Alcoyano. Sin embargo, en frente se encontró con un Córdoba CF serio, sin complicarse la vida en estos primeros compases para tratar de tranquilizar el ambiente. Lo que no se esperaba ni uno ni otro es que una genialidad visitante pondría todo patas arriba. Tras una grandísima combinación por medio, el balón quedó para un Carracedo que filtró un pase que dejaba totalmente solo a un Diarra que, a su vez, vio a Casas en el punto de penalti para adelantar a los blanquiverdes en el estadio más complicado de toda la categoría.

A partir de aquí, el partido cambió totalmente. El Córdoba CF sabía que tenía que jugar con la posible desesperación de un CD Castellón que tenía que manejar el tiempo del partido para no entrar en un nerviosismo no antes visto durante la presente temporada regular. Aun así, los próximos minutos serían para un conjunto orellut que pidió un penalti un tanto polémico cuando ya se cantaba el gol de la igualada de Suero, pero el colegiado Ávalos Martos no señaló pena máxima. Sin embargo, esto no detuvo a unos locales que, instantes más tardes, gozaron de una doble oportunidad tras una indecisión entre Álex Sala y Carlos Marín que por poco le costó su victoria momentánea a los blanquiverdes.

Entretanto, los minutos seguían pasando y el principal objetivo de los califas estaba más que intacto. Los chicos de Dick Schreuder comenzaron a temblar más de la cuenta después de que las ocasiones llegaban y no entraban, hasta tal punto de que Jesús de Miguel simuló un penalti bastante obvio y recibió su pertinente tarjeta amarilla. Por su parte, el Córdoba CF quiso aprovechar sus acercamientos al contragolpe y Diarra tuvo un disparo desde la frontal que silenció a todo Castalia. Aun así, los visitantes pudieron asestar un golpe vital -con el tiempo cumplido todo sea dicho- por medio de Suero que devolvió el empate en el marcador antes del descanso.

En la reanudación todo se igualó mucho más. El Córdoba CF no estuvo obligado a dar ese paso atrás para guardar el resultado y tuvo mucha más presencia en campo rival, aunque los primeros compases volvieron a ser del CD Castellón. El cuadro orellut estuvo a punto de hacer el segundo y ponerse por delante por primera vez en el duelo gracias a un Traoré que volvió a ganar línea de fondo y puso un centro para que De Miguel rematase desviado. En cambio, los chicos dirigidos por Iván Ania aguantaron ese empujón inicial local y, a partir de ahí, lograron imponer su ritmo hasta tal punto de que tanto Adilson como Diarra gozaron de acercamientos peligrosos que acabaron con disparo exteriores que pusieron en aprietos a Gonzalo.

La igualdad seguía más que notable, aunque con el Córdoba CF incluso más dominador que lo visto durante la primera parte al menos. Aun así, las ocasiones no terminaban de llegar ni a una portería ni a otra, hasta que, en la recta final, el CD Castellón demostró por qué es líder del Grupo II de Primera RFEF. Tras una serie de rebotes dentro del área blanquiverde, el esférico quedó franco para un Medunjanin que golpeó muy flojo, pero tocó en Diarra y la trayectoria del balón despistó a un Carlos Marín que no pudo evitar el segundo orellut de la tarde en Castalia.

Todo parecía cuesta arriba, bastante negro el futuro del Córdoba CF en Castalia, pero la garra que ya ha demostrado el mejor visitante de Primera RFEF volvió a sobresalir en Castalia. Cuando todo parecía perdido, los chicos dirigidos por Iván Ania le dieron la vuelta al partido en ¡el descuento! con los goles de Diarra y Simo, para el delirio de todos los aficionados cordobesistas, mientras que la afición del CD Castellón mostró una imagen lamentable después de arrojar numerosos objetos en la celebración de los jugadores blanquiverdes.

Sin embargo, la victoria estaba ahí, en esos gritos entre los califas. El Córdoba CF elige creer y permítanme decir que merecido. Los blanquiverdes son los mejores del Grupo II de Primera RFEF en los últimos 21 partidos y el ascenso directo ahora sí que queda como objetivo claro. A tres puntos del primer clasificado con el gol average ganado y en estos momentos escala hasta la segunda posición. No sé si esto será un sueño, pero ahora sí.