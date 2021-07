Traoré cierra su etapa en el Córdoba: camino a San Fernando

Ya es un hecho a todos los efectos. Tras el anticipo del director deportivo, se convierte en realidad. En apenas dos días, todo queda resuelto en torno al futbolista. El caso es que Djak Traoré deja de pertenecer al Córdoba. Una circunstancia ésta que se conoce por el que es su nuevo club y no por el propio conjunto blanquiverde, como sucediera alguna semana atrás con Fernando Román. Adiós dice el centrocampista de Costa de Marfil, que sale a petición propia tras una discreta temporada con el cuadro califal para firmar con el San Fernando. Por tanto, el africano va a militar en Primera RFEF. Su plaza la va a ocupar, por cierto, Álex Bernal, futbolista que tiene cerrada la entidad de El Arcángel para completar de nuevo la medular.

La baja del mediocentro la adelantó Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del club califal, el miércoles en sala de prensa. “El año pasado no pudo demostrar su calidad. No está convencido de seguir y lo más probable es que se le busque una salida y tengamos que encontrar un sustituto”, expuso entonces. Aunque parecía que no iba a ser un proceso rápido, el costamarfileño no entrenó este jueves con el resto del plantel y dejaba claro que su salida estaba más próxima. Finalmente, en la tarde noche fue el San Fernando el que confirmó la situación. Así, el jugador pone punto final a su etapa en el Córdoba sin encontrar su espacio.

Djakaridja Traoré (Grand-Bassam, 1995) recaló en el conjunto blanquiverde tras una campaña en la que apenas pudo disputar seis encuentros de liga con el Badajoz. Las lesiones le impidieron tener más regularidad y de hecho provocaron, una de ellas, que llegara a la Ciudad de los califas dentro de un período de recuperación. En cualquier caso, recogió la confianza de la entidad califal al considerar que era un futbolista de nivel para buscar el ascenso a Segunda A. Pero su entrada tardía en la cotidianidad del equipo y, sobre todo, la irrupción de Alberto del Moral imposibilitaron que pudiera tener sitio real en los esquemas de los entrenadores. Aun así participó en 12 partidos del Grupo IV en la 2020-21.

Y como sucedió con Edu Frías, que enseguida tuvo sustituto, el Córdoba reaccionó con rapidez a la nueva baja. Porque el conjunto blanquiverde tiene cerrado el fichaje de Álex Bernal, mediocentro que en la anterior temporada militó en el Marbella. Dicha contratación la adelantó este jueves ‘La Jugada de Córdoba’, de Canal Sur, a través de redes sociales, si bien fue El Día de Córdoba, en su edición digital, el medio que ahondó en la cuestión para informar de que el futbolista va a firmar por una campaña con opción a otra. La idea es que el centrocampista pase reconocimiento médico en la mañana del viernes.