El Córdoba CF deja escapar el tren del ascenso directo

Siete partidos fundamentales, siete semanas para saber si el objetivo que inicialmente no estaba previsto acaba siendo una realidad que pocos imaginaban, pero todo apunta a que no será así. El Córdoba CF se ha ganado el derecho a soñar con el ascenso directo gracias a un rendimiento en el césped increíble. Sin embargo, no servirá de nada ni quedará en el recuerdo si en esta recta final de temporada regular no se termina por rematar, ya sea ahora o en un hipotético play off. Es por ello que los chicos dirigidos por Iván Ania llegaban nuevamente a El Arcángel después de dos encuentros consecutivos como visitante en busca de la quinta victoria consecutiva como locales y seguir creyendo en la primera plaza, aunque el descuento finalmente dictó sentencia.

Un encuentro que comenzó con ambos equipos mostrando sus intenciones desde el primer minuto. Por un lado, el Córdoba CF se refugiaba en la posesión del balón para desactivar a un Alcoyano que, lejos de sentirse incómodo, prefería aguardar en su propio campo, aglutinando muchos futbolistas por detrás de la línea de mitad de campo y a partir de ahí, pues crecer conforme los minutos iban pasando. “Queremos hacer un partido largo”, así lo demostró su técnico Vicente Parras en la previa del duelo y no defraudaron al personal. De hecho, el cuadro de Alcoy quería aprovechar el mínimo error local y a punto estuvieron de hacerlo realidad tras un contragolpe que finalizó Armental con despeje de Carlos Marín a saque de esquina incluido.

Aun así, el Córdoba CF no sufrió en exceso en campo propio. Tampoco es que el Alcoyano exigiera mucho, para qué engañar. Los visitantes supieron desactivar al cuadro blanquiverde a través de una defensa replegada, sin apenas huecos a las espaldas de sus laterales y sin dejar a su rival que fuese lo profundo que requería el partido. Todo ello supuso que los de Iván Ania no estuvieran ágiles con el balón, con muchas faltas de ideas que suplían con jugadas de estrategia. Tanto fue así que el primer acercamiento con peligro local llegó de un balón colgado por Kuki Zalazar que remató Martínez a las manos de Valens.

Sin embargo, el paso de los minutos no dejó un panorama muy esperanzador para un aficionado que estaba en busca de la sombra, después de 30º infernales tanto para los de la grada como para los del verde. Ese ritmo duro que imponía el Córdoba CF era inviable, sobre todo en una primera mitad donde el juego brilló por su ausencia para unos y para otros. Por su parte, el conjunto blanquiverde buscaba el gol en acciones aisladas, como en una falta directa que ejecutó a la perfección Kike Márquez, pero Valens evitó el primero despejando a saque de esquina. En cambio, el marcador no se movió en estos 45 minutos iniciales aburridos, dejando el duelo totalmente abierto para la segunda mitad.

La reanudación dejó un panorama mucho más esperanzador para el Córdoba CF, aunque, desafortunadamente, fue un espejismo de apenas diez minutos. En este tramo de tiempo, el conjunto blanquiverde avasalló al CD Alcoyano hasta tal punto de que Lapeña, en primera instancia, cabeceó a las manos de Valens, mientras que, instantes después, Diarra tuvo una de las más claras de esta segunda mitad después de un balón colgado por Álex Sala que llegó al mediocentro califal totalmente sin oposición, aunque, nuevamente, el guardameta visitante despejó a saque de esquina.

A partir de aquí, el Alcoyano tuvo una respuesta que no intimidó en demasía el arco defendido por Carlos Marín, pero sí que contuvo la posesión en varios tramos de la segunda mitad, cosa que inquietó en cierta manera tanto a los jugadores como a la grada, que pidió más a los suyos en un momento fundamental. Y es que el tren del ascenso directo estaba pasando por las oficinas de El Arcángel y el Córdoba CF era incapaz de cogerlo. Sin ideas en zona ofensiva más allá de los centros laterales y un rival muy bien armado atrás, principales obstáculos de los locales durante esta jornada.

En cambio, los últimos minutos fueron de infarto. Iván Ania dio entrada tanto a Alberto Toril como a Antonio Casas para esos centros laterales que estaban generando el mayor peligro por parte blanquiverde y a punto estuvo de salirle bien en una jugada embarullada. Por un lado, el rambleño remató el primer palo en una estirada para el recuerdo de Valens, mientras que, justo en la misma jugada, el esférico calló en los pies de un Kuki Zalazar que probó el golpeo, pero se encontró con la defensa del Alcoyano en plena línea de gol. A pesar del descuento de ocho minutos, un penalti dudoso a Simo, una roja polémica a Calderón y un uno contra uno errado por parte visitante, el Córdoba CF no es que no pasara del empate, sino que Pradera, en un balón colgado, adelantó a los suyos en el descuento. Jarro de agua fría para unos califas que se despiden virtualmente del ascenso directo en un partido para olvidar.