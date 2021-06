La defensa, primera parcela vaciada en el Córdoba

La incertidumbre crece conforme pasa el tiempo. La temporada del Córdoba CF terminó hace ya más de un mes y los demás equipos que componen la Segunda RFEF se están moviendo en un mercado atípico después del cambio de formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por ello, es esencial adaptarse rápido e ir con cabeza en una ventana de fichajes donde los clubes intentan hacer el mejor equipo posible de cara a conseguir el ascenso a la tercera categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo, la entidad blanquiverde sigue sin dar señales y por ahora solo se conocen las bajas que, a priori, se deberían anunciar en los próximos días. De hecho, el conjunto califa oficializará en las siguientes horas las salidas tanto de Alberto del Moral como de un Djetei que dejará aún más solitaria la parcela defensiva. Una línea zaguera cordobesa donde tan solo tres futbolistas siguen teniendo contrato vigente con el plantel andaluz, aunque varios de ellos pueden que no continúen vistiendo dicha elástica.

Y es que el Córdoba CF intenta limpiar la plantilla después de una campaña donde los futbolistas no han conseguido rendir al nivel que se esperaba. Al principio de la campaña regular, la dirección deportiva clamó a viva voz que el primer plantel blanquiverde estaba más que capacitado para lograr el ascenso a la Segunda División. Sin embargo y conforme las jornadas iban pasando, el potencial de este cuadro dirigido por hasta tres entrenadores no consiguió ser el esperado, cayendo a la cuarta categoría del fútbol español al final de la pasada temporada. Debido a esto, la actual directiva ha decidido que la mayoría de estos futbolistas no continúen defendiendo la elástica califa, siendo solo tres los jugadores que tienen contrato vigente y que pueden actuar en la línea defensiva. Por tanto, Manu Farrando, Berto Espeso y Bernardo Cruz, a no ser que el nuevo departamento deportivo diga lo contrario y acuerden una rescisión de su vinculación, seguirán pisando el césped de El Arcángel, aunque todavía todo está por decidir.

La entidad blanquiverde aún no sabe quién será el encargado de planificar la primera plantilla cordobesa, por lo que tener contrato vigente no te asegura continuar defendiendo dicha camiseta durante la próxima temporada en Segunda RFEF. Aun así y debido a la duración de la vinculación con el club andaluz por parte de la mayoría del plantel, ya son dos los futbolistas que han anunciado su incorporación a otro equipo. Y es que Jesús Álvaro y Álex Robles debutarán en la siguiente Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español- bajo los colores del Atlético Baleares tras defender los carriles del conjunto cordobés durante la pasada campaña. Aun así, no serán los únicos que abandonen el barco, ya que durante las siguientes horas se oficializarán las salidas tanto de Alberto del Moral como de un Djetei que dejará aún más solitaria la defensa. Asimismo, el contrato de Xavi Molina también termina su vinculación el próximo 30 de junio, obligando al próximo departamento deportivo a trabajar con marchas forzadas para realizar una plantilla a la altura.

Aunque todas estas decisiones siguen esperando el visto bueno de la propiedad bareiní. La directiva del Córdoba CF mandó la pasada semana un total de tres presupuestos para que Infinity aceptase uno y que así la cúpula blanquiverde empezase a planificar la próxima temporada en Segunda RFEF. Sin embargo, este cúmulo de resoluciones están teniendo un severo retraso y por ahora el club cordobés sigue estando a la cola de los equipos que se están reforzando con la mirada puesta a una campaña atípica, siendo el debut de estas nuevas categorías tras la reestructuración de todas las divisiones más modestas por parte de la RFEF. Aun así, el conjunto califa sí está viendo cómo futbolistas importantes están saliendo de las oficinas de El Arcángel después de terminar su vinculación contractual o debido a ofertas suculentas por parte de clubes con mayor influencia en este deporte. Gracias a esto, la línea defensiva andaluza es la primera parcela en ser vaciada.