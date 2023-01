El Córdoba CF confirma la cesión de Ramón Bueno al Fuenlabrada

Paso efímero de un futbolista que llegaba a Córdoba para recuperar la confianza perdida, pero que finalmente no ha podido dar su verdadero fútbol vistiendo la elástica blanquiverde. Aun así, su futuro podría estar ligado a un club blanquiverde que ha aceptado su marcha en calidad de cedido para que siga sumando minutos en la tercera máxima categoría de este deporte a nivel nacional. El Córdoba CF ha confirmado que Ramón Bueno se marchará al Fuenlabrada durante el último día del mercado invernal en calidad de cedido y con fecha de vuelta el próximo verano.

En efecto. Así lo ha comunicado el propio club blanquiverde en un escrito expuesto en su página web oficial. “El Córdoba CF y el CF Fuenlabrada han llegado a un acuerdo para que el centrocampista Ramón Bueno se marche cedido hasta el final de temporada a la entidad madrileña. Ramón se formó en las categorías inferiores del Villareal, equipo desde el que llegó el pasado verano a nuestro club tras haber pasado por los distintos escalafones en el conjunto amarillo”, explica.

Por su parte, Ramón Bueno no ha tenido la continuidad esperada por varias lesiones que le han hecho no vestirse de corto ni estar con sus compañeros en el día a día. Aun así, el centrocampista castellonense tuvo su oportunidad en el inicio de temporada donde debutó en la segunda jornada cuando venció el Córdoba CF, curiosamente, al Fuenlabrada por un abultado 3-0. Esta tendencia positiva se mantuvo en la siguiente jornada cuando Bueno pudo ser titular en un nuevo triunfo de los blanquiverdes ante el filial del Celta de Vigo. A partir de aquí, el jugador ha tenido varias complicaciones físicas y no ha vuelto al terreno de juego hasta la décimo octava jornada frente al San Fernando. Ahora, el profesional buscará nuevos retos para volver al Córdoba CF en busca de un puesto de cara a la próxima temporada.