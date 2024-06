El Córdoba CF aparece como sancionado para la FIFA

Un nuevo episodio controversial en una entidad que parece que no va a vivir ni un solo día tranquilo. Para bien o para mal. Y es que el Córdoba CF celebró este pasado lunes un episodio muy feliz, con la consecución del ascenso a Segunda División en una plaza de Las Tendillas a rebosar. Sin embargo, esa ilusión se ha visto contrapuesta apenas unas horas después con un acontecimiento algo más espinoso, después de que su nombre aparezca en una lista de un organismo futbolístico internacional.

Y es que, tal y como ha adelantado la cuenta de X, Albnumancia, el Córdoba CF está inmerso en el documento de clubes sancionados por la FIFA. Esta medida no deja claro exactamente la sanción que podría sufrir la entidad blanquiverde, aunque el poseedor de esta cuenta explica que el club cordobés no podría incorporar jugadores en las tres próximas ventanas de fichajes, con una sanción que comenzó el pasado 16 de junio, una semana antes de consumar el ascenso a Segunda División en El Arcángel. Todo ello, no obstante, en el caso extremo de no hacer frente a la sanción.

Así, tal y como han adelantado los compañeros de Cope Córdoba y ha podido saber Cordópolis, el problema se debe a un fallo del departamento jurídico del club blanquiverde a la hora de redactar el contrato profesional de Mosquera, jugador colombiano que llegó a la institución en 2022, aunque su paso fue completamente efímero. Sin embargo, al tratarse de un futbolista procedente de ligas internacionales, y al no dejarse explícito en el contrato que el club de origen rechazaba los derechos formativos, ahora el Córdoba CF está obligado a abonar al Aston Villa de Colombia una cantidad cercana a los 100.000 euros, debido a que dicha entidad ha reclamado esos derechos. Sea como sea, este periódico ha podido confirmar que el club cordobés va a abonar dicha cantidad, al considerarlo un error propio.

Por otro lado, no es el único equipo español que aparece en este archivo, ya que el Santa Teresa femenino y el CD Llosetense también está presente. Clubes de todo tipo de categorías, aunque con diferentes fechas de sanciones.