Todos con comida solidaria para el partido frente al Cacereño

El cordobesismo y la Peña Cordobamanía no fallan, y un año más, vuelven a hacer gala de su solidaridad con los más desfavorecidos. Después de que el pasado año se tornase imposible realizar dicha actividad con motivo de la pandemia por la Covid-19, la peña cordobesista vuelve más fuerte que nunca para organizar la ya tradicional recogida de alimentos no perecederos en favor de los niños saharauis. Será la decimonovena vez que se organiza dicha actividad, y el cordobesismo ha respondido en cada una de ellas llenando los stands que se colocan junto a taquillas con comida para prestar ayuda a la Asociación Cordobesa Amigos de los Niños Saharauis. Desde la propia Peña Cordobamanía se ha especificado que los alimentos que se buscan serán, sobre todo, aceite, arroz, azúcar, lentejas, harina o pasta, alimentos no perecederos para que puedan mantenerse en buen estado hasta que lleguen a las manos indicadas.

La carpa estará montada desde las 15:00 del próximo 14 de noviembre, dos horas antes del partido. Como viene siendo costumbre, estará ubicada cerca de las taquillas del estadio, en el fondo norte, y allí recogerán alimentos hasta la hora del inicio del partido. Una vez que tengan los mencionados víveres, Cordobamanía se hará cargo de hacerlos llegar a la Asociación mediante la denominada como "Caravana por la paz". Tras veinte años celebrando esta actividad, desde la propia peña se pide "un esfuerzo solidario" ya que esta actividad "se la deben a todo el cordobesismo". Es el momento de mostrar empatía con los más desfavorecidos y seguir colaborando con una actividad ya tradicional entre la afición blanquiverde. Son veinte años de ayuda, pero, por pequeña que parezca, esa ayuda puede salvar vidas.