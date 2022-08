Christian Carracedo: “Mi objetivo es llegar con el Córdoba CF al fútbol profesional”

Un jugador que ha llegado para demostrar que su sitio no es el tercer escalón del fútbol español. El Córdoba CF consiguió de manera muy solvente el ascenso a Primera RFEF a lo largo de la pasada campaña y, en la actualidad, ha movido piezas en busca de cosechar su segunda promoción directa de manera consecutiva. Hay jugadores que han tenido que despedirse de la entidad blanquiverde pero otros, en cambio, han recibido una oportunidad única, como Christian Carracedo.

El natural de Hospitalet de Llobregat vistió primeramente la elástica califal en el filial durante la temporada 2019-20, aunque no pudo debutar de manera oficial con el primer equipo. Cuatro años y muchas experiencias después, el jugador catalán ha vuelto a la ciudad cordobesa tras crecer como futbolista y demostrar que el objetivo de la Segunda División no era tan descabellado. Aun así, la oferta del Córdoba CF era especial por lo que significa el club para su figura. Por tanto, Carracedo atiende a CORDÓPOLIS a días del estreno liguero con una sonrisa y el orgullo de que, al fin, podrá disfrutar del fútbol en El Arcángel.

PREGUNTA. Estamos en el túnel de vestuarios a falta de apenas días para que comience la Liga. Imagino que hay ganas de estar aquí y sentir ese picorcito que se siente antes de saltar al campo.

RESPUESTA. Sí. Se ha acabado la pretemporada y llega lo que queremos todos. Yo creo que el equipo llega preparado, en las mejores condiciones y yo creo que está preparado para competir y deseando de que llegue el sábado para poder empezar delante de nuestra afición, que siempre es un plus.

P. Antes de analizar la actualidad, quiero remontarme a tus inicios. ¿Por qué decidiste jugar a fútbol?

R. Pues desde pequeño fui con mi padre, que siempre era portero y le había gustado mucho el fútbol. Iba siempre a verlo y me metí en el mundo del fútbol. Desde que era muy pequeño, con dos o tres años, empecé a jugar en una escuela que había en Montjuic. Empecé como portero y después como jugador para pasar el rato, pero después ya vi que me gustaba de verdad y que me quería dedicar a ello. Gracias a Dios puedo vivir de lo que me gusta.

P. Imagino que tu referente será tu padre.

R. Sí, como persona, como deportista y como padre. Al fin y al cabo es una persona que me ha marcado mucho y que perdí hace seis años y medio. Ha sido una persona que me ha marcado y la tengo siempre presente en mi día a día y en mis metas.

P. Tendrá que estar orgulloso de ti después de vestir la camiseta del primer equipo del Córdoba CF.

R. Como tú dices espero que esté orgulloso y la pena es que todos estos momentos bonitos de mi carrera pues no pueda disfrutarlos en persona, pero sé que desde ahí arriba los está disfrutando como uno más y a parte de las 12.000 o 13.000 personas que vengan este fin de semana a El Arcángel pues también habrá una persona más desde ahí arriba que nos apoya y eso para mí es una cosa que me motiva y que siempre me va a dar un plus.

P. Volviendo a tu carrera deportiva, tu época en categorías inferiores la desarrollaste en Cataluña, pero poco a poco te ha sentado mejor el sur.

R. Sí. Desde que he tocado el sur es un modo de vida, un estilo, un ambiente que a mi me gusta. La gastronomía, las ciudades, el clima, la gente, como se vive aquí el fútbol... También mi pareja es de aquí y he hecho un poco mía a Andalucía. Es una comunidad que me gusta y donde me gustaría seguir viviendo una vez acabe del fútbol. La verdad es que es una comunidad donde disfruto mucho y a la cual estoy muy agradecido.

P. Un punto de inflexión en tu carrera fue Puente Genil. ¿Qué significa para ti esta localidad cordobesa?

R. Puente Genil significa mucho. En primer lugar porque mi pareja es de allí y, después, porque mi madre y mi hermano están viviendo ahí. Además, tengo el núcleo de amigos allí, la familia de mi pareja, mi familia también... Es una localidad que significa mucho para mí y siempre le estaré agradecido. Estoy cada dos por tres visitando esta localidad.

P. Pontano de adopción.

R. Sí (risas). En muchos sitios pone que soy de Puente Genil, pero yo les digo que no (risas). Aunque parezca de Puente Genil, no soy de allí, pero sí es verdad que llevo mucho tiempo allí y le tengo mucho aprecio.

P. Más tarde tuviste la oportunidad de estar en el filial del Córdoba, aunque no con la oportunidad de debutar con el primer equipo. Volver a casa y con ficha en el plantel senior es algo que buscabas.

R. Cuando salió la oportunidad de estar aquí pues lo hablé con mi agente porque era algo que yo siempre había querido, el estar en el primer equipo del Córdoba CF. Lo que significa Córdoba, la gente, el estadio, es un club histórico, es un club en el que se vive y se respira fútbol. Más aún después de haber estado en el filial y tras ver que Rafa Navarro quería hacerme debutar con el primer equipo pero por edad no podía y me había quedado esa espinita de no haber podido estar con el primer equipo del Córdoba CF. Gracias a Dios se ha dado esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo, aportando todo lo que pueda con el club y el equipo.

P. Cuando firmaste había una particularidad en tu contrato y era que era efectivo el 1 de julio, pero antes de este momento podías recibir ofertas de equipos de Segunda División. ¿Llegaste a recibir alguna o sabías de interés de alguno de estos equipos?

R. Habían contactos, pero nada firme. Eso era público, era una opción que se había dado en el mercado y yo lo dejé claro. Si había ofertas de Primera RFEF, yo tenía puestos los ojos y mi decisión era firme con el Córdoba CF, pero como trabajador, ya no era cuestión de dinero, era por el hecho de progresar y llegar el fútbol profesional, pues estaba esa puerta abierta, pero yo tenía claro que mi sitio estaba en el Córdoba CF. Solamente dejé esa puerta abierta por si aparecía esa opción y también si salía ganando tanto el club como yo. No llegó ese día, yo pertenezco al Córdoba CF y mi objetivo es llegar con el Córdoba CF al fútbol profesional y todo pasa por partidos como el de este sábado.

P. Se cerró esa puerta, pero se puede abrir otra si el Córdoba CF sube este año a Segunda División. ¿Ese es el objetivo que os marcáis?

R. Sí, ese es el objetivo. No hay nada que me haga más ilusión que estar en Segunda División con el Córdoba CF. Yo no tengo ojos para otras ofertas y otras opciones. Yo solo quiero llegar al fútbol profesional con el Córdoba CF. Se ha hecho una plantilla y un proyecto para ello y se está demostrando. Luego el fútbol es como es, te puede poner o no, pero creo que los mimbres los tenemos y vamos a luchar por conseguirlo.

P. Para las nuevas incorporaciones, ¿qué os pide Germán Crespo?

R. Los que vienen del bloque del año pasado ya tienen las ideas más claras, aunque nosotros ya nos hemos adaptado a lo que quiere el míster. El míster, sobre todo, quiere un equipo con personalidad, que no tenga miedo, que sea atrevido, que vaya a por los partidos, que cada uno fluya, que no esté atrapado y que cada uno saque lo que tiene uno dentro, evidentemente con los conceptos que él te va pidiendo dependiendo del puesto. También quiere un equipo muy comprometido tanto en el apartado ofensivo como el defensivo.

P. Hablando un poco más de fútbol, el Córdoba CF se caracterizaba por ser un equipo que jugaba más por dentro, pero con tu incorporación y con la de Cédric podría explotar más el juego exterior. ¿Te sientes más cómodo jugando por dentro o por fuera?

R. Yo soy un jugador que por fuera puedo explotar más mis virtudes del uno contra uno y todo eso, pero el Córdoba CF tenía el año pasado el juego por dentro y ahora han incorporado a gente nueva. Existen las dos opciones porque hay partidos que demandarán más una cosa o la otra y entonces está bien tener esa variedad para que el míster pueda elegir.

P. Hemos comentado fuera de micrófonos que has venido de Linares y eso no supone un cambio muy grande, pero, ¿te ha costado adaptarte?

R. Nada. Tanto la ciudad como los compañeros, el cuerpo técnico, el club o la afición han hecho que todo fuese muy fácil e influye también tener a mi pareja y mi familia cerca. Eso hace que la adaptación haya sido más rápida y fácil. Estoy muy integrado y me siento uno más de esta entidad.

P. Un rival a batir dentro del Grupo I.

R. Creo que hay muchos, pero por masa social o por estar el año pasado ahí, yo creo que el Deportivo de La Coruña sea quizás el rival a partir. También pienso que hay equipos que puedan dar la sorpresa como el Fuenlabrada, Alcorcón... Equipos que compiten. Después pasa como todos los años que hay equipos que parece que no, pero al final están arriba como es el caso del Linares. Vengo de una experiencia así, ya que estábamos en descenso y varias jornadas después nos metimos en play off. Yo creo que es una categoría muy competida y no va a haber favoritos.

P. Los dos primeros partidos van a ser en casa ante Unionistas y Fuenlabrada con la afición en la grada. ¿Qué mensaje le mandarías a la hinchada?

R. Por experiencia del año pasado, lo que le quiero decir a la afición es que no se impaciente, que es una Liga muy difícil. El año pasado tuvo mucho mérito lo que hizo el Córdoba, pero este año no va a ser tan rodado. Van a haber épocas buenas y malas y lo único que queremos es que estemos todos a una. Que se nos exija un mínimo, eso también lo queremos, pero les pido que sean pacientes, que la temporada son 48 jornadas. Empezar las dos primeras jornadas en casa es un plus que tenemos que intentar aprovechar para coger carrerilla e ir todos de la mano.